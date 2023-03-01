Як-от потужні німецькі танки Leopard. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень та військовий оглядач Олександр Мусієнко.

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У чому перевага західних танків над російськими

Ці машини мають швидкість до 70 кілометрів, а їхньою особливістю є задній хід – близько 30 – 35 кілометрів. За цим показником вони переважають сучасні російські танки, наприклад, Т-90.

Leopard є важкими машинами, оскільки має більше броні для захисту екіпажу. Тобто він водночас швидкий та гарно захищає екіпаж. Окрім того, має потужну гармату.

Усі ці танки оснащені для умов ведення нічного бою, не лише Leopard 2, а й Leopard 1. Це означає, що ці танки мають перевагу над більшою частиною російських танків і техніки, оскільки лише російські Т-90 оснащені приладами нічного бачення,

– повідомив військовий оглядач.

А ось американські танки Abrams оснащені ще й тепловізорами. Це свого часу допомогло США під час війни у Перській затоці знищити усі танки Іраку без жодних втрат.

Мусієнко розповів про переваги західних танків над російськими: дивіться відео

"Це досить сучасні машини, які у взаємодії з іншими силами, зокрема з артилерією та піхотою, здатні здійснювати прориви та знищувати укріплені позиції противника. Це дуже важливий елемент", – підкреслив військовий оглядач.



Що відомо про танки Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Росіяни бояться західних танків

Окупанти остерігаються цих танків. Вони розраховують на те, що зможуть уразити їх своїми протитанковими ракетними комплексами. Однак є дослідження, які говорять про те, що лише кілька російських ПТРК з 10 – 12, що країна-агресорка має на озброєнні, теоретично здатні завдати якихось пошкоджень західним танкам.

Водночас для того, щоб знищувати ці танки артилерією росіянам треба концентрувати її на напрямках, де очікується танковий прорив ЗСУ. А якщо наші бійці застосують ефект несподіванки, то ворогу буде важко прогнозувати напрямки.

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Мусієнко підсумував, що західні танки є надійними та сучасними машинами. Вони відграють важливу роль і принесуть нам користь на полі бою, причому будь-який з них по-своєму: і Challenger, і Leopard, і Abrams.