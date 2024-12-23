В "Легионе Свободы" назвали причины беспрецедентных потерь российской армии

Потери России в войне достигли рекордных показателей. Иногда за сутки Силам обороны удается ликвидировать более 2 тысяч российских солдат.

В эфире 24 Канала представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов объяснил, с чем связан беспрецедентный скачок потерь со стороны врага. Отметим, что с 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла более 776 тысяч бойцов.

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Какая причина безумных потерь россиян

Представитель "Легиона Свободы" заметил, что нет какой-то одной причины, почему потери россиян на фронте рекордные. Можно выделить сразу несколько причин.

Прежде всего у стороны, которая наступает, всегда большие потери, чем у тех, кто защищается. Сейчас инициатива на стороне россиян. Они больше энергии и усилий тратят на атакующие и штурмовые действия.

Впрочем, несмотря на то, что противник учится и учитывает ошибки, никуда не исчезает безрассудство россиян и лобовые атаки,

– сказал Денисов.

На видео, которые периодически появляются в сети видно, как украинские военные уничтожают механизированные бронированные колонны россиян, которые просто едут по полям, пытаясь атаковать украинские позиции. Врага уничтожают с помощью артиллерии, беспилотников, также оккупанты подрываются на минах.

Важно! Сейчас "Легион свобода" собирает на эвакуационную платформу для боевых медиков, которая позволяет быстро извлекать раненых с поля боя и быстро довозить. Ее стоимость 700 000 гривен.

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К слову, будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что армия России потеряла в войне в 5 раз больше солдат, чем ВСУ. Речь идет именно о безвозвратных потерях оккупационной армии.