В етері 24 Каналу речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов пояснив, з чим пов'язаний безпрецедентний стрибок втрат з боку ворога. Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року Росія вже втратила понад 776 тисяч бійців.

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Яка причина шалених втрат росіян

Речник "Легіону Свободи" зауважив, що немає якоїсь однієї причини, чому втрати росіян на фронті рекордні. Можна виділити одразу декілька причин.

Насамперед у сторони, яка наступає, завжди більші втрати, ніж у тих, хто захищається. Зараз ініціатива на боці росіян. Вони більше енергії та зусиль витрачають на атакувальні й штурмові дії.

Втім, попри те, що противник вчиться та враховує помилки, нікуди не зникає нерозсудливість росіян й лобові атаки,

– мовив Денисов.

На відео, які періодично з'являються у мережі видно, як українські військові знищують механізовані броньовані колони росіян, які просто їдуть по полях, намагаючись атакувати українські позиції. Ворога знищують за допомогою артилерії, безпілотників, також окупанти підриваються на мінах.

Важливо! Зараз "Легіон свобода" збирає на евакуаційну платформу для бойових медиків, яка дозволяє швидко витягувати поранених з поля бою й швидко довозити. Її вартість 700 000 гривень.

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До слова, майбутній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що армія Росії втратила у війні у 5 разів більше солдатів, аніж ЗСУ. Йдеться саме про безповоротні втрати окупаційної армії.