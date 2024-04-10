Не война, не теракты: какие проблемы действительно беспокоят россиян и понимают ли они их причины

Российскому обществу безразлично на войну с Украиной, на теракт в "Крокус Сити Холле", на рейд российских добровольцев. Их беспокоит только реальная жизнь.

Какие именно проблемы смущают россиян и понимают ли они их причины, предположил в разговоре с 24 Каналом экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Что больше всего беспокоит оккупантов

Как отметил бывший работник СВР России, для большинства россиян войны в Украине не существует. Это волнует только тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях и их родственников. Для других – это обычная новостная лента.

Оккупанты даже не солидарны с военной операцией российских добровольцев в Белгородской и Курской областях. Даже говорят, что жители приграничных областей страдают, потому что сами виноваты, мол, "если бы жили далеко от Украины, таких проблем бы не было".

В то же время проблема с гречкой и яйцами – это реальные проблемы, которые люди видят в магазинах, когда меняются ценники. Они чувствуют инфляцию, а инфляция в России серьезная,

– подчеркнул Жирнов.

Уже третий год подряд российский бюджет работает с дефицитом. Недостаток составляет от 3 до 8 триллионов рублей.

Как в России появилась инфляция

По словам экс-сотрудника КГБ, российское общество не понимает, что инфляция возникла из-за войны с Украиной, что Владимир Путин выделяет 40% госбюджета на развитие военно-промышленного комплекса. Да, люди, которые работают на военных предприятиях, получают в два – три раза выше зарплаты, чем раньше.

Впрочем, таким образом появляются "свободные деньги", которые россияне несут на рынок, а там все меньше становится товаров. Дело в том, что цены увеличиваются не из-за того, что Россия стала богаче, а потому, что на рынке стало больше "необеспеченных наличных денег".

Центральный банк России печатает "необеспеченные деньги". Рынок это чувствует. Цены растут, потому что люди понимают, если за деньгами не стоит ценность, то надо делать больший спрос, чтобы покрыть отсутствие этой ценности,

– отметил Сергей Жирнов.

У россиян проблема с головой

Жирнов утверждает, что у российского народа серьезные проблемы с мышлением. Они не понимают, что главная проблема не в том, что растут цены, а в том, что Владимир Путин 25 лет у власти. Все остальное – производное от этого. То, что российский диктатор начал войну, совсем не выгодно России ни геополитически, ни экономически.

"Последним доказательством проблемы российских голов стало наводнение в Орске. Плотину построили из г*вна и палок, вложили миллиард рублей, а отмыли, видимо, 2/3 от этой суммы. Когда люди собрались на площади, они кричали "Путин, помоги". Россияне обвиняют во всех проблемах местных чиновников, хотя именно Путин их назначил и они ему подчиняются. Это абсолютный идиотизм", – констатировал Жирнов.

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