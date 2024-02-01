Какие военно-политические проблемы видит Залужный и почему меняется стратегия на войне

В новой статье Валерий Залужный уделил много внимания тому, как выйти из тупика и перехватить инициативу у врага. Об опасностях позиционной войны Главнокомандующий ВСУ много писал в прошлом году.

В новой статье говорится о новом дизайне операций и новой философии боевых действий. Залужный выложил целый перечень операций, которые может провести Украина, чтобы повлиять на Россию.

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Что Залужный думает о ситуации на фронте

Опыт ведения боевых действий Вооруженными Силами Украины, особенно в 2022-2023 годах, является уникальным, и до сих пор остается только нашим достоянием, а потому, неустанно ища путь к Победе, обязывает нас постоянно проводить ревизию имеющихся возможностей, от которых зависит результат ведения боевых действий, и искать пути получения преимущества над противником,

– объясняет главком.

В статье много говорится именно о том, как же лучше всего использовать имеющиеся у Украины возможности.

Какие проблемы видит Залужный сейчас и почему меняется стратегия

Потому, что развиваются вооружение и военная техника. Особенно это касается беспилотных систем: применение дронов для Украины сейчас является едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы.

Но развитие БпЛА – не единственная причина для изменений. Есть ряд других причин, все можно считать проблемами. И все они заставляют искать новые формы применения Сил обороны.

Какие проблемы видит Залужный:

военная поддержка сокращается из-за нестабильной политической ситуации;

из-за нестабильной политической ситуации; Россия может спровоцировать ряд новых конфликтов , как делала это в Израиле или Йемене, чтобы отвлечь партнеров;

, как делала это в Израиле или Йемене, чтобы отвлечь партнеров; боевые действия в Украине интенсивные, а в мире дефицит пороха – и у западных партнеров истощен запас ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО ;

; санкции недостаточно эффективны, Россия смогла развернуть производственные мощности у себя и у своих союзников, теперь ведет позиционную войну на истощение;

у себя и у своих союзников, теперь ведет позиционную войну на истощение; у России значительно больший мобилизационный ресурс , а государственные институты в Украине не могут "улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер";

, а государственные институты в Украине не могут "улучшить состояние комплектования Сил обороны без применения непопулярных мер"; нормативно-правовая база, которая регулирует оборонно-промышленный комплекс в Украине, несовершенна, ее частично монополизировали, из-за чего производить отечественные боеприпасы сложнее и мы больше зависим от поставок союзниками ;

; дальнейший характер вооруженной борьбы такого масштаба неопределен, союзникам сложнее определить приоритеты поддержки.

Какие задачи Залужный определил на 2024 год и на чем следует сосредоточиться армии – читайте здесь.