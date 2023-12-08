Так, на платформе LobbyX размещено около 700 вакансий, и уже более 6 тысяч желающих служить откликнулись на них. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, какие профессии в армии наиболее востребованы.
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Это тайна
По словам Калмыковой, информация о том, в каких специалистах украинская армия нуждается больше всего, тайна. Впрочем, добавляет чиновница, на основе первых отзывов можно сделать вывод, что пользуются вниманием вакансии как оператора БПЛА, так и штурмовика. Чтобы точно сказать, какие военные профессии предпочитают люди, которые хотят приобщиться к ВСУ через рекрутинг, нужно собрать и проанализировать статистику за 1-2 месяца
Также заместитель министра обороны подчеркнула, что в каждой бригаде, которая привлекала к себе людей с помощью рекрутинга, есть свой "пузырь", "среди которого превалирует определенный тип людей".
Компании LobbyX и Work.ua тоже организации, имеющие свой "информационный пузырь".
Соответственно, нарабатывая, расширяя информационное поле каждой из компаний, с которой мы начали работать, мы будем видеть изменения и будем их анализировать,
– подчеркнула Калмыкова.
Рекрутинг в ВСУ: что известно
- 5 ноября глава Минобороны Рустем Умеров утвердил новую концепцию кадровой политики оборонного ведомства, предусматривающую переход ВСУ на службу по контракту и внедрение системы рекрутинга.
- 13 ноября Министерство обороны Украины начало проект рекрутинга в ВСУ, подписав соглашение о сотрудничестве с популярной рекрутинговой компанией LobbyX. Впоследствии такое же соглашение было подписано с компанией Work.ua.
- Проект рекрутинга предполагает, что новобранец может избрать должность и конкретное подразделение, где он хочет служить и может проявить себя как можно продуктивнее.
- Наталья Калмыкова также уточнила, что во время рекрутинга нет испытательного срока. Кроме того, она пояснила, что мобилизованные и рекрутированные военные будут находиться в одинаковых условиях и получать одинаковые выплаты.