Так, на платформе LobbyX размещено около 700 вакансий, и уже более 6 тысяч желающих служить откликнулись на них. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, какие профессии в армии наиболее востребованы.

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Это тайна

По словам Калмыковой, информация о том, в каких специалистах украинская армия нуждается больше всего, тайна. Впрочем, добавляет чиновница, на основе первых отзывов можно сделать вывод, что пользуются вниманием вакансии как оператора БПЛА, так и штурмовика. Чтобы точно сказать, какие военные профессии предпочитают люди, которые хотят приобщиться к ВСУ через рекрутинг, нужно собрать и проанализировать статистику за 1-2 месяца

Также заместитель министра обороны подчеркнула, что в каждой бригаде, которая привлекала к себе людей с помощью рекрутинга, есть свой "пузырь", "среди которого превалирует определенный тип людей".

Компании LobbyX и Work.ua тоже организации, имеющие свой "информационный пузырь".

Соответственно, нарабатывая, расширяя информационное поле каждой из компаний, с которой мы начали работать, мы будем видеть изменения и будем их анализировать,

– подчеркнула Калмыкова.

Рекрутинг в ВСУ: что известно