Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 Канала предположил, как партнеры отреагируют на запрос предоставить самолеты.

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Возможна реакция на запрос о F-18

Также украинское правительство запросило получение другого оружия:

истребители F-16;

вертолеты AH-64 Apache;

вертолеты UH-60 Black Hawk;

танки Abrams;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды;

три типа беспилотников General Atomics (один из них – MQ-9B Sky Guardian);

система ПВО THAAD;

ракеты большой дальности ATACMS;

транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules.

Костенко пояснил, что чрезвычайно сложно получить одобрение от партнеров на поставку оружия, которое мощнее БМП. Представители Минобороны буквально "выгрызали" технику, которая уже находится на вооружении украинских воинов. Процесс переговоров сложен, требует много времени и объяснений.

F-18 Палубный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. На сегодняшний день он является основным боевым самолетом ВМС США, а его модернизированная версия поставляется на экспорт, в частности, как аэродромный самолет.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время недавнего визита в США поблагодарил американских партнеров за военную поддержку. Его первоочередная задача – доказывать нашим союзникам, что Украина действительно нуждается в том или ином вооружении.

Конечно это нужные вещи (F-18 – 24 Канал). Однако также следует обращать внимание на дальнобойные ракеты. Есть приоритетные вещи. Не думаю, что какие-то транспортные самолеты сейчас приоритетны. Вертолеты, дальнобойное оружие, системы ПВО – это действительно то, что даст возможность в будущей позиционной войне, если мы успеем вырвать позиции. Это будет прикрывать наши войска и сделает нас более мощными,

– подчеркнул Роман Костенко.

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