Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 Каналу припустив, як партнери відреагують на запит надати літаки.

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Можлива реакція на запит про F-18

Також український уряд робив запит на отримання іншої зброї:

винищувачі F-16;

гелікоптери AH-64 Apache;

вертольоти UH-60 Black Hawk;

танки Abrams;

155-міліметрові артилерійські снаряди;

три типи безпілотників General Atomics (один із них – MQ-9B Sky Guardian);

система ППО THAAD;

ракети великої дальності ATACMS;

транспортні літаки C-17 Globemaster і C-130 Super Hercules.

Костенко пояснив, що надзвичайно складно отримати схвалення від партнерів на постачання зброї, яка потужніша за БМП. Представники Міноборони буквально "вигризали" техніку, яка вже є на озброєнні українських воїнів. Процес перемовин складний, потребує багато часу та пояснень.

F-18 Палубний винищувач-бомбардувальник четвертого покоління. На сьогодні він є основним бойовим літаком ВМС США, а його модернізована версія поставляється на експорт, зокрема як аеродромний літак.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час нещодавнього візиту до США подякував американським партнерам за військову підтримку. Його першочергове завдання – доводити нашим союзникам, що Україна справді потребує того чи іншого озброєння.

Звичайно це потрібні речі (F-18 – 24 Канал). Проте також потрібно звертати увагу на далекобійні ракети. Є пріоритетні речі. Не думаю, що якісь транспортні літаки є зараз пріоритетними. Вертольоти, далекобійна зброя, системи ППО – це дійсно те, що дасть можливість в майбутній позиційній війні, якщо ми встигнемо вирвати позиції. Це буде прикривати наші війська й зробить нас потужнішими,

– підкреслив Роман Костенко.

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