Половина ракет, которые выпускает враг по Украине, старые, – Минобороны

Более 50% ракет, которые россияне выпускали по Украине за последнее время, старого советского образца, не являющегося высокоточным оружием.

Количество обстрелов увеличилось

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал. По его словам, в акватории Азовского и Черного моря продолжают находиться корабли и подлодки россиян, которые вместе с авиацией привлекаются к ракетным ударам.

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В последнее время таких ударов стало больше, в том числе их наносили с территории Беларуси. В период с 13 по 29 июня российские захватчики применили ракетное оружие 202 раза. По сравнению с прошедшими неделями июня, это больше на 120 ударов,

– заявил Громов.

В Генштабе также отметили, что целями противника остаются военные объекты, объекты критической инфраструктуры и индустрии, транспортные сети. В то же время из-за неизбирательности ударов значительные потери несут гражданское население и объекты во многих регионах Украины.

Россияне используют старые снаряды

Для нанесения ракетных ударов россияне используют более 50% снарядов из старых советских запасов, не имеющих высокой точности, поэтому поражают жилые дома в Киеве и Николаеве, частные дома в Одесской области, в Очакове, Краснополье, Курахове, 2 общеобразовательные школы в Николаеве и другие объекты. Нельзя не отметить ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Всего за этот период ракеты попадали в гражданские объекты 68 раз. Несмотря на то, что самолеты удается обнаружить заранее, время полета ракеты в цель составляет считанные минуты. Поэтому времени для эвакуации после пуска остается мало. Поэтому не стоит пренебрегать воздушными тревогами, даже если кажется, что ракета летит не в вашу сторону.

Ранее Алексей Арестович заявил, что россияне будут активно атаковать наше государство еще неделю – полторы, ведь боеприпасы не безлимитны. Издание Forbes подсчитало, сколько стоили России ракетные удары по Украине 25 – 26 июня. К примеру, утренний обстрел Киева 26 июня стоил стране-агрессорке 50 – 80 миллионов долларов. В целом же бюджет Кремля сократился на 150 – 200 миллионов долларов за прошедшие выходные.