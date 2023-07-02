Уральская республика и не только, – Данилов в символический день анонсировал демонтаж России

Алексей Данилов перечислил республики, которые захотят в будущем выйти из России. Государство-террорист может потерять немало территорий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в своих соцсетях напомнил, что 1 июля исполнилось 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. Он опубликовал фото старой купюры номиналом в 1000 уральских франков.

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Данилов спрогнозировал для страны-агрессора распад.

То, что начиналось как попытка ремонта так называемой России, скоро закончится ее демонтажем,

– написал он.

Как отметил секретарь СНБО, народы Урала, Кавказа, Сибири, Кубани, украинского "Зеленого клина", Якутии, Башкирии, Удмуртии, Татарстана и другие имеют полное право на самоопределение, выход из состава России и образование независимых и суверенных государств. Все это им разрешает международное право.

Данилов уверен, что выход республик из состава государства-террориста состоится демократическим путем и без внешнего влияния.



Тысяча уральских франков / Фото из соцсетей Алексея Данилова

Напомним, Данилов ранее прокомментировал неудачный переворот, который устроил главарь наемников Евгений Пригожин на территории страны-агрессора. Секретарь СНБО заявлял, что после того, как Украина выйдет на свои границы 1991 года, в России начнутся процессы саморазрушения. По его словам, это подразумевает украинская формула устойчивого мира.

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