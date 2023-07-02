Уральская республика и не только, – Данилов в символический день анонсировал демонтаж России
Источник:Алексей Данилов
Алексей Данилов перечислил республики, которые захотят в будущем выйти из России. Государство-террорист может потерять немало территорий.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в своих соцсетях напомнил, что 1 июля исполнилось 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. Он опубликовал фото старой купюры номиналом в 1000 уральских франков.
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Что ждет Россию
Данилов спрогнозировал для страны-агрессора распад.
То, что начиналось как попытка ремонта так называемой России, скоро закончится ее демонтажем,
– написал он.
Как отметил секретарь СНБО, народы Урала, Кавказа, Сибири, Кубани, украинского "Зеленого клина", Якутии, Башкирии, Удмуртии, Татарстана и другие имеют полное право на самоопределение, выход из состава России и образование независимых и суверенных государств. Все это им разрешает международное право.
Данилов уверен, что выход республик из состава государства-террориста состоится демократическим путем и без внешнего влияния.
Тысяча уральских франков / Фото из соцсетей Алексея Данилова
Напомним, Данилов ранее прокомментировал неудачный переворот, который устроил главарь наемников Евгений Пригожин на территории страны-агрессора. Секретарь СНБО заявлял, что после того, как Украина выйдет на свои границы 1991 года, в России начнутся процессы саморазрушения. По его словам, это подразумевает украинская формула устойчивого мира.
Что говорят о развале России эксперты
- Политолог Николай Давыдюк в комментарии 24 Каналу предложил миру поделить Россию, чтобы появились гаранты её ядерного оружия. По его мнению, Китай, США и Европа могли бы разделить между собой московскую, сибирскую и тихоокеанскую части.
- А военный эксперт Олег Жданов считает, что неудачный переворот Евгения Пригожина запустил определенные процессы в России. Он не исключил других мятежей в будущем и предположил раскол государства-террориста.