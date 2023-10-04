Ситуация сложная, но ВСУ инициативу не отдали, – воин ВСУ подробно о боях на Востоке

Украинские бойцы преуспевают на Востоке. Благодаря колоссальной, титанической и слаженной работе многих бригад ВСУ удается удерживать все занимаемые позиции и ежедневно наносить существенное поражение врагу.

Командир роты ударных БПЛА "АХИЛЛЕС" 92 ОМБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу о ситуации на Востоке Украины. По его словам, для оккупантов Бахмутское направление остается приоритетным.

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Достижения есть ежедневно

Подразделение продолжает выполнять задачи на двух направлениях – Купянском и Бахмутском. В частности, на Купянском направлении враг усиливается и активизируется, накапливает технику и личный состав. На коротких промежутках оккупанты пытаются продавить Силы обороны.

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"Ежедневно противник совершает ударно-штурмовые действия. Ситуация сложная, но Вооруженные Силы инициативу не отдали. Относительно подразделения, которое я имею честь возглавлять, у нас ежедневно есть достижения относительно поражения вражеской техники, артиллерийских средств и живой силы противника", – сказал Федор.

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У россиян обратной дороги нет

На Бахмутском направлении наши бойцы удерживают все освобожденные позиции, каждую высоту и плацдарм, на отдельных направлениях по флангам продолжаются ударно-штурмовые действия. Силы обороны продвигаются вперед. Россияне все время подтягивают к востоку резервы комбинированной живой силы.

Мобилизированные и представители частных военных компаний, в частности "Шторм-Z" – это расходный материал. Они идут на войну в одну сторону. Обратной дороги у них нет, потому что иначе оккупанты применяют существенное принуждение – перед другими уничтожается либо старший группы, либо вся группа,

– отметил командир роты ударных БПЛА 92 ОМБр.

"Грязную" работу преимущественно выполняют кадыровцы, стоящие загороженными отрядами позади них. Также войска Кадырова занимаются минированием, чтобы российские солдаты не могли отступить.

Несмотря на мощную кампанию, проводимую ГУР МО относительно того, как российский военнослужащий может остаться в живых и перейти в плен, таким предложением россияне пользуются очень редко.

Важная помощь

В сентябре 2022 года ГУР МО запустило государственный проект "Хочу жить". Он призван помочь российским военнослужащим, не желающим участвовать в войне, безопасно сдаться в плен ВСУ и сохранить свою жизнь.

Российские захватчики применяют весь свой ударно-штурмовой потенциал, имеющийся на вооружении. Но несмотря на это, Силам обороны удается как держать давление, так и обеспечивать продвижение.

Я хотел бы поблагодарить каждого украинца за то, что продолжают поддерживать Силы обороны. Благодаря этой поддержке удается обеспечивать постоянный баланс в подразделениях, выполняющих аэроразведку, а также ударную функцию средствами БПЛА.

– добавил Федоренко.

Беспилотники – это расходный материал, который теряется в результате погодных условий, вражеского РЭБ, ПВО и т.д., но чем больше этих средств, тем лучше наши бойцы видят врага.

Погода будет только ухудшаться. Световой день сокращается. Соответственно, динамика применения БПЛА также будет изменяться. Сильные порывы ветра некоторым средствам делают невозможным работу или значительно усложняют,

– заметил командир роты ударных БпЛА 92 ОМБр.

Несмотря на это, Силы обороны за 1,5 года полномасштабной войны научились применять БПЛА, искать окно в погодных условиях. Ежедневно продолжается упорная работа.

Контрнаступление Украины: последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал, что наибольшая сложность украинского наступления заключается в дефиците вооружения, в том числе боеприпасов и средств ПВО. Продвижение ВСУ также замедляют вражеские мины.

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что ВСУ продвинулись на несколько сотен метров на южном фланге Бахмута. Теперь наши бойцы закрепляют на достигнутых рубежах.

В Белом доме заявили, что погода не будет мешать Силам обороны вести контрнаступление в течение 6 – 8 недель. Однако ухудшение погодных условий повлияет на ведение боевых действий.