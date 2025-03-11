Политолог сказал, какие механизмы давления на Путина имеет Трамп

Президент США Дональд Трамп имеет очень много механизмов, чтобы давить на Россию. Самым простым вариантом было бы предоставить Украине серьезную военно-техническую помощь. В частности, больше дальнобойных ракет ATACMS, доступ к разведданным.

Тогда Украина достигла бы своих целей примерно за месяц. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Самым простым вариантом было бы просто предоставить Украине дополнительно очень серьезную военно-техническую помощь, дать больше ATACMS, доступ к разведданным. Мы все сделали бы сами буквально за месяц", – считает он.

"Трамп превратил США в посредника"

Игорь Рейтерович предположил, что если бы Украина ежедневно попадала ракетами ATACMS по важным объектам на территории России, то ситуация кардинально изменилась бы. Однако Трамп просто не хочет этого делать. Он мог бы достичь мира через силу, как он обещал ранее.

Он в контексте соглашения начал давить на того, кто слабее – на Украину. Потому что считает, что будет проще. Ему не важно, как он будет выглядеть. По состоянию на сегодня он превратил США из партнера, союзника Украины в посредника. Этот посредник еще и иногда играет не на стороне Украины,

– сказал он.

Однако, по словам политолога, последние заявления команды Трампа свидетельствуют, что они понимают, что россияне могут обманывать и бросить.