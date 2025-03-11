Тоді Україна досягнула б своїх цілей приблизно за місяць. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Найпростішим варіантом було б просто надати Україні додатково дуже серйозну військово-технічну допомогу, дати більше ATACMS, доступ до розвідданих. Ми все зробили б самі буквально за місяць", – вважає він.

"Трамп перетворив США на посередника"

Ігор Рейтерович припустив, що якби Україна щодня влучала ракетами ATACMS по важливих об'єктах на території Росії, то ситуація кардинально змінилася б. Однак Трамп просто не хоче цього робити. Він міг би досягнути миру через силу, як він обіцяв раніше.

Він у контексті угоди почав тиснути на того, хто слабший – на Україну. Тому що вважає, що буде простіше. Йому не важливо, який вигляд він буде мати. Станом на сьогодні він перетворив США з партнера, союзника України на посередника. Цей посередник ще й іноді грає не на боці України,

– сказав він.

Однак, за словами політолога, останні заяви команди Трампа свідчать, що вони розуміють, що росіяни можуть обманювати та кинути.