Бои не замедлятся зимой: WP исследовал шансы на получение бронетехники Украиной
Источник:The Washington Post
Накануне Джо Байден подтвердил возможность направления в Украину боевых машин пехоты Bradley. Также в администрации президента США не ожидают, что зимой война в Украине замедлится.
По словам высокопоставленного представителя администрации США, Bradley могут включить в пакет вооружений, о котором будет объявлено уже на этой неделе.
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Какую ситуацию на фронте прогнозирует администрация Байдена
Вооруженным Силам Украины необходима возможность проводить общевойсковые маневры, а бронетехника от союзников позволит им начать бой с противником и двигаться вперед под огнем,
– заявил западный чиновник.
Более того, по данным другого высокопоставленного чиновника администрации, боевые действия в течение зимних месяцев не замедлятся. Вместо этого они продолжатся в "ближайшем будущем".
Вместо того, чтобы обучать небольшие подразделения с определенными системами вооружений, союзники действуют по-другому. В частности, они выводят тысячи украинских воинов с фронта для обучения комбинированным маневрам в Европе.
Предоставят ли Украине Abrams
По данным издания, администрация Байдена до сих пор исключает передачу Украине боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн.
Высокопоставленный чиновник в Вашингтоне заявил, что причины такого решения – технические. По его словам:
- газотурбинный двигатель танков Abrams потребляет топливо "с огромной скоростью";
- они склонны к ломке;
- требуют значельного опыта обслуживания.
Издание отметило, что танки так тяжелы, что 45-му президенту США Дональду Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня независимости США в 2019 году. Ведь их гусеницы из стальных пластинок могли разрушить городские улицы.
Bradley весит 28 тонн, передвигается на гусеницах и вмещает 3 солдат экипажа и имеет места для шести дополнительных военных.
Важные новости об оружии для Украины
- 4 января 2023 года президент Франции провел переговоры с Владимиром Зеленским. Во время разговора Эммануэль Макрон пообещал поставлять ВСУ бронемашины. Кроме того, лидеры стран обсудили сотрудничество по усилению нашей ПВО.
- Президент Франции пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры Асмат Bastion. Это впервые с начала полномасштабной войны Вооруженным Силам Украины предоставят западную бронетехнику.
- После этого в Бундестаге обратились к канцлеру Германии Олафу Шольцу относительно танков для Украины. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что "теперь мяч на стороне Берлина".
- Ведь ранее Шольц говорил, что Германия первой не даст бронетехнику Украине, пока этого не сделают США с танком Abrams.