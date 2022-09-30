Украина подала заявку на членство в НАТО: какими будут следующие шаги

Украина создала новую логику и динамику вступления Украины в НАТО. Далее страны НАТО должны оформить нашему государству приглашения.

Соответствующее заявление Дмитрий Кулеба сделал в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, решение созрело достаточно быстро и уже есть страны, поддерживающие заявку Украины на членство. Однако есть такие страны, которые примут решение о паузе.

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Кулеба прокомментировал шаги Украины по вступлению в НАТО

Решение принимается консенсусом. Следующий шаг – все страны НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. И пока этот консенсус не построен, генсек НАТО не может сказать, что он думает,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что, по его убеждению, генсек НАТО считает, что Украина должна быть членом Альянса и над этим будет работать.

"Но он будет работать, когда будет консенсус", – объяснил министр.

Какая процедура присоединения Украины к НАТО

Согласно процедуре присоединения к НАТО сначала:

страна-претендент должна подать заявку на вступление в Альянс;

после этого страны-члены должны принять единогласное решение по этому вопросу;

только после этого страну-претендента приглашают к переговорам о вступлении.

После этих этапов есть еще несколько. В частности, переговоры с группой НАТО, графики выполнения реформ, подписание протоколов и их ратификация, предложение генсека и последние этапы. Следует объяснить, в чем суть каждого из этих этапов. В частности,:

в переговорах с группой Альянса в Брюсселе принимают участие группы экспертов и представители страны-кандидата. Они проходят в два этапа: сначала обсуждают политические, оборонные или военные вопросы, что позволяет установить выполнение предварительных условий, далее – обсуждают ресурсы, безопасность, правовые вопросы, вклад каждой новой страны-участницы в бюджет НАТО (определяется на пропорциональной основе в соответствии с размером экономики страны по сравнению с экономикой других стран-членов);

в Брюсселе принимают участие группы экспертов и представители страны-кандидата. Они проходят в два этапа: сначала обсуждают политические, оборонные или военные вопросы, что позволяет установить выполнение предварительных условий, далее – обсуждают ресурсы, безопасность, правовые вопросы, вклад каждой новой страны-участницы в бюджет НАТО (определяется на пропорциональной основе в соответствии с размером экономики страны по сравнению с экономикой других стран-членов); формальных четких критериев нет, однако цель переговоров – получить официальное подтверждение, что страна-претендент готова выполнить политические, юридические и военные обязательства, распространяющиеся на членов НАТО;

страна-претендент подтверждает график выполнения реформ. В частности, страна принимает обязательство по членству в форме письма о намерениях от главы МИД генсека НАТО. С ним представляют индивидуальные графики реформ;

В частности, страна принимает обязательство по членству в форме письма о намерениях от главы МИД генсека НАТО. С ним представляют индивидуальные графики реформ; подписание протоколов о присоединении к Вашингтонскому договору. Впоследствии их ратификация в соответствии со своими национальными требованиями и процедурами;

о присоединении к Вашингтонскому договору. Впоследствии их ратификация в соответствии со своими национальными требованиями и процедурами; предложение от генсека вступить в НАТО происходит после того, как все страны-участники Альянса сообщат правительству США, депозитарию Вашингтонского договора, о принятии протоколов к Североатлантическому договору;

вступить в НАТО происходит после того, как все страны-участники Альянса сообщат правительству США, депозитарию Вашингтонского договора, о принятии протоколов к Североатлантическому договору; в конце страны-кандидаты присоединяются к Североатлантическому договору в соответствии со своими национальными процедурами;

в соответствии со своими национальными процедурами; приглашенные формально становятся членами НАТО после того, как документы поступят на хранение в Государственный департамент США.

Следует отметить, что некоторые этапы могут происходить сокращены или пропускаться. Именно так было со Швецией и Финляндией.

В настоящее время пять стран стремятся стать членами НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, Украина, Финляндия и Швеция. Две последние уже завершили переговоры и страны-участницы подписали протоколы о присоединении. Однако официально процедура вступления в них завершится, когда протоколы ратифицируют парламенты всех стран-участниц Альянса.

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