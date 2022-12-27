Полковник ВСУ назвал события на фронте, которые станут ключевыми в войне в 2023 году

В этом году на фронте произошло два ключевых события, которые имели большое значение для развития ситуации на поле боя. А уже в начале следующего мы можем ожидать новых действий на передовой.

Что касается этого года, то к важным событиям следует отнести в первую очередь выход российских оккупантов с правого берега Херсонщины на левый. Такое мнение 24 каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Какие ключевые события произошли в 2022 году

Военный эксперт отметил, что это важный показатель того, что в ближайшие 10 лет россияне не планируют никаких боевых действий на правом берегу Днепра. Речь идет о направлении в сторону Одессы и Молдовы.

Эта сторона ими (россиянами – 24 канал) больше не рассматривается с военной точки зрения,

– отметил Свитан.

Второе важное и очень мощное событие – это работа на Изюмском направлении. В частности, все мероприятия, проведенные по деоккупации Изюмского котла. А дальше уже выход на границу с Россией почти по всей протяженности Харьковской области.

Чего ждать от 2023 года

"То, что можно ожидать в начале следующего года – это выход наших войск на побережье Азовского моря", – предположил полковник запаса ВСУ.

По его мнению, это может быть прорыв украинскими защитниками Запорожского фронта и выход в любую точку Азовского моря между Мариуполем и Мелитополем. Таким образом, ВСУ смогут отрезать крымско-херсонскую группировку российских войск и оперативно окружить врага.

Свитан сказал, какие события могут стать ключевыми на фронте в 2023 году: смотрите видео

Кроме того, также можно прогнозировать движение наших войск из-под Сватово на Луганск и российский Таганрог и последующий выход на побережье Азовского моря в районе Таганрогского залива.

Выход и отрезание полностью всей российской группировки от связи с Россией и перевод донецкой группировки в режим оперативного окружения,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, это те действия, которые в ближайшие несколько месяцев будут совершать Вооруженные Силы Украины.

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