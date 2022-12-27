Полковник ВСУ назвал события на фронте, которые станут ключевыми в войне в 2023 году
В этом году на фронте произошло два ключевых события, которые имели большое значение для развития ситуации на поле боя. А уже в начале следующего мы можем ожидать новых действий на передовой.
Что касается этого года, то к важным событиям следует отнести в первую очередь выход российских оккупантов с правого берега Херсонщины на левый. Такое мнение 24 каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Какие ключевые события произошли в 2022 году
Военный эксперт отметил, что это важный показатель того, что в ближайшие 10 лет россияне не планируют никаких боевых действий на правом берегу Днепра. Речь идет о направлении в сторону Одессы и Молдовы.
Эта сторона ими (россиянами – 24 канал) больше не рассматривается с военной точки зрения,
– отметил Свитан.
Второе важное и очень мощное событие – это работа на Изюмском направлении. В частности, все мероприятия, проведенные по деоккупации Изюмского котла. А дальше уже выход на границу с Россией почти по всей протяженности Харьковской области.
Чего ждать от 2023 года
"То, что можно ожидать в начале следующего года – это выход наших войск на побережье Азовского моря", – предположил полковник запаса ВСУ.
По его мнению, это может быть прорыв украинскими защитниками Запорожского фронта и выход в любую точку Азовского моря между Мариуполем и Мелитополем. Таким образом, ВСУ смогут отрезать крымско-херсонскую группировку российских войск и оперативно окружить врага.
Свитан сказал, какие события могут стать ключевыми на фронте в 2023 году: смотрите видео
Кроме того, также можно прогнозировать движение наших войск из-под Сватово на Луганск и российский Таганрог и последующий выход на побережье Азовского моря в районе Таганрогского залива.
Выход и отрезание полностью всей российской группировки от связи с Россией и перевод донецкой группировки в режим оперативного окружения,
– отметил военный эксперт.
По его мнению, это те действия, которые в ближайшие несколько месяцев будут совершать Вооруженные Силы Украины.
Ситуация на фронте: актуальная информация
- Враг не оставляет попыток наступления на Лиманском и Бахмутском направлениях. В то же время оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные на соответствующих направлениях.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что перед российскими бойцами стоит задача, которую они должны выполнить до конца этого года. А именно – выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем, у них не получится этого сделать, захватчики только понесут потери и неудачи.
- В течение нескольких прошедших дней оккупанты неоднократно пытались штурмовать пограничников в районе населенного пункта Красногоровка, что в Донецкой области. Однако добиться желаемого у них не получалось, поэтому захватчики каждый раз отступали.
- Россияне частично отводят свои войска из Каховки и Новой Каховки, вместо этого перебрасывают свои подразделения в район поселка Нижние Сирогозы в ожидании возможного наступления ВСУ от Запорожья.