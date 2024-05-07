В Минобороны назвали вакансии в армии, на которые больше всего нужны люди

В Министерстве обороны Украины назвали должности в армии, на которые в первую очередь подбирают людей. Сейчас потребность есть, прежде всего, в боевых частях, которые непосредственно участвуют в сдерживании агрессора.

Сейчас в центрах рекрутинга в Украине открыто более 2000 вакансий. Об этом рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Это непосредственно те вакансии, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в соответствующем регионе, где находится центр,

– пояснил он.

Вакансии от воинских частей

Также еще примерно 10 000 различных вакансий разместили сейчас непосредственно воинские части.

Это то поле вакансий, из которого может подбираться человеку то, что его интересует. Соответственно из этих более 10 000 вакансий можно подобрать различные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека,

– рассказал уполномоченный Минобороны.

Какие специалисты нужны

По словам Алексея Бежевца, украинская армия сейчас нуждается прежде всего, в боевых частях. Он также перечислил конкретные специальности:

водители,

механики,

стрелки,

операторы всех видов вооружения,

обслуга артиллеристов,

операторы БПЛА,

боевые медики.

Кроме того, есть большое количество вакансий в армии, которые связаны с логистикой, с обслуживанием, и ремонтом. Бежевец добавил, что также есть вакансии на штабные должности.

Будут ли выдавать повестки в рекрутинговых центрах