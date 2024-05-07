Зараз у центрах рекрутингу в Україні відкрито понад 2000 вакансій. Про це розповів уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Це безпосередньо ті вакансії, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр,

– пояснив він.

Вакансії від військових частин

Також ще приблизно 10 000 різних вакансій розмістили зараз безпосередньо військові частини.

Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини,

– розповів уповноважений Міноборони.

Які спеціалісти потрібні

За словами Олексія Бежевця, українська армія наразі має потребу насамперед, у бойових частинах. Він також перерахував конкретні спеціальності:

водії,

механіки,

стрільці,

оператори всіх видів озброєння,

обслуга артилеристів,

оператори БПЛА,

бойові медики.

Крім того, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, з обслуговуванням, та ремонтом. Бежевець додав, що також є вакансії на штабні посади.

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