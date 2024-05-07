Зараз у центрах рекрутингу в Україні відкрито понад 2000 вакансій. Про це розповів уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також В е-кабінеті військовозобов'язаного потрібно буде вказати адресу, телефон та email, – Міноборони
Це безпосередньо ті вакансії, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні, де знаходиться центр,
– пояснив він.
Вакансії від військових частин
Також ще приблизно 10 000 різних вакансій розмістили зараз безпосередньо військові частини.
Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людині те, що її цікавить. Відповідно з цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини,
– розповів уповноважений Міноборони.
Які спеціалісти потрібні
За словами Олексія Бежевця, українська армія наразі має потребу насамперед, у бойових частинах. Він також перерахував конкретні спеціальності:
- водії,
- механіки,
- стрільці,
- оператори всіх видів озброєння,
- обслуга артилеристів,
- оператори БПЛА,
- бойові медики.
Крім того, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, з обслуговуванням, та ремонтом. Бежевець додав, що також є вакансії на штабні посади.
Чи будуть видавати повістки в рекрутингових центрах
- В Міноборони заявили, що в рекрутингових центрах не вручатимуться повістки. Водночас там можна визначитися з посадою і військовою частиною, де надалі служити. Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін під час відкриття першого центру рекрутингу в Києві.
- Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час відкриття повідомила, що це вже 18 центр рекрутингу української армії.
- Основною перевагою таких центрів є можливість вибору спеціальності у лавах Збройних Сил, адже в кожній бригаді є вакансії, які треба заповнювати людьми.
- Речник Міноборони додав, що в рекрутингових центрах триває "супровід" військовозобов'язаних, і в питаннях військової частини, куди потрапить людина, і щодо контракту.