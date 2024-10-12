Артиллерия – это уже не так страшно, – боец сказал, что самое угрожающее у врага
За прошедшие сутки по состоянию на 11 октября зафиксировано 169 боевых столкновений. Противник нанес авиационные удары, ракетные, обстреливал из реактивных систем залпового огня.
Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш в разговоре с 24 Каналом рассказал, какие виды оружия российской армии сейчас несут наибольшую опасность ВСУ.
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Дроны поражают цель качественнее
Самое сложное, с чем приходится сталкиваться украинским защитникам – это системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, огромное количество FPV-дронов, беспилотных авиационных аппаратов, коптеров разведки.
То есть артиллерия – это уже не так страшно. Она прилетает обычно по квадрату, не всегда она бьет прицельно. А FPV-коптер, который летит на позицию с довольно большим своим зарядом, может уничтожить блиндаж качественнее, чем артиллерия,
– подчеркнул военнослужащий.
По его словам, FPV-дрон контролируемый, он прилетит именно туда, куда нужно врагу. Поэтому значительно опаснее.
Напомним, ранее военнослужащий отметил, что оккупанты запускают дроны чаще, чем украинские защитники. Летом 2024 года он сообщил, что у россиян огромные ресурсы беспилотных авиационных комплексов FPV. Коптеры они применяли ежедневно десятки, а то и сотни.