Международные визиты Путина за 2024 год: что может стать тайным требованием диктатора

Российские СМИ сообщают, что Путин в 2024 году почти вдвое увеличил количество своих зарубежных визитов. Глава Кремля посетил Китай, Северную Корею, Вьетнам, Узбекистан, Монголию, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Беларусь.

Российский правозащитник Марк Фейгин в разговоре с 24 Каналом выразил мнение, что такие материалы в российских медиа являются пропагандистским трюком, чтобы создать иллюзию того, что Путин не находится в изоляции и его рады встречать в других странах.

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Что может стать тайным требованием Путина для переговоров

В таком нарочитом навязывании темы, что не существует никакой изоляции российского диктатора есть важный пункт. По словам Фейгина, он кроется в том, что для Путина статус военного преступника – это болезненная история.

Думаю, что одним из тайных его требований будет отмена ордера от международного уголовного суда на арест,

– отметил Фейгин.

Российский правозащитник отметил, что одно дело – изоляция, когда с ним не хотят разговаривать, но другое дело – когда он сам не может никуда поехать. Ведь это может иметь для главы Кремля последствия.

Никто не знает, чем это для него завершится, вдруг собьют или взорвут,

– озвучил Фейгин.

Наличие ордера МУС на арест, по словам российского правозащитника, создает для Путина проблему, которую ему надо решать. Он, по мнению Фейгина, уже ее пытается решить и имеет определенный алгоритм действий.

Говоря о странах, где побывал Путин в 2024 году, Фейгин назвал их периферией.

Он же не в Вашингтон или Женеву съездил. Но России важно создавать иллюзию, что Путина не изолировали, что ему вот Шольц позвонил, Трамп хочет встретиться,

– озвучил Фейгин.

Напомним, ордер на арест МУС в Гааге выдал Путину в марте 2023 года. В суде сообщили, что имеют доказательства, которые свидетельствуют, что глава Кремля несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных российской армией территорий.

После того, как Путин получил такой ордер, его пребывание за пределами России должно сопровождаться арестом и передачей в суд. Но задержать его могут на территории тех стран, которые ратифицировали Римский статут. Одной из таких является Монголия, куда в сентябре 2024 года поехал с визитом Путин. Однако ареста не произошло.