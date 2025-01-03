Російський правозахисник Марк Фейгін в розмові з 24 Каналом висловив думку, що такі матеріали в російських медіа є пропагандистським трюком, аби створити ілюзію того, що Путін не перебуває в ізоляції та його раді зустрічати в інших країнах.

Дивіться також Путін напрошується на зустріч із Трампом, але це можливо за однієї умови

Що може стати таємною вимогою Путіна для переговорів

В такому нарочитому нав'язуванні теми, що не існує ніякої ізоляції російського диктатора є важливий пункт. Зі слів Фейгіна, він криється у тому, що для Путіна статус воєнного злочинця – це болісна історія.

Думаю, що однією з таємних його вимог буде скасування ордера від міжнародного кримінального суду на арешт,

– зазначив Фейгін.

Російський правозахисник зауважив, що одна справа – ізоляція, коли з ним не хочуть розмовляти, але інша справа – коли він сам не може нікуди поїхати. Адже це може мати для очільника Кремля наслідки.

Ніхто не знає, чим це для нього завершиться, раптом зіб'ють чи підірвуть,

– озвучив Фейгін.

Наявність ордера МКС на арешт, зі слів російського правозахисника, створює для Путіна проблему, яку йому треба вирішувати. Він, на думку Фейгіна, вже її намагається розв'язати та має визначений алгоритм дій.

Говорячи про країни, де побував Путін у 2024 році, Фейгін назвав їх периферією.

Він же не у Вашингтон чи Женеву з'їздив. Але Росії важливо створювати ілюзію, що Путіна не ізолювали, що йому от Шольц зателефонував, Трамп хоче зустрітися,

– озвучив Фейгін.

Нагадаємо, ордер на арешт МКС в Гаазі видав Путіну в березні 2023 року. В суді повідомили, що мають докази, які свідчать, що очільник Кремля несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих російською армією територій.

Після того, як Путін отримав такий ордер, його перебування за межами Росії має супроводжуватися арештом та передачею до суду. Але затримати його можуть на території тих країн, які ратифікували Римський статут. Однією з таких є Монголія, куди у вересні 2024 року поїхав з візитом Путін. Однак арешту не відбулося.