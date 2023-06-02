Какие страны вошли в "коалицию истребителей" для Украины
Источник:"Европейская правда"
В результате поездки Владимира Зеленского в Молдову на саммит Европейского политического сообщества удалось очертить контуры так называемой "коалиции истребителей". Так, сейчас в нее вошли 8 стран, однако впоследствии их количество может возрасти.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, на саммите удалось сделать реальные шаги по ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения.
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Будут не только F-16
Оформилась основа европейской части Коалиции с участием уже восьми стран: Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу,
– заявил Жовква.
Он добавил, что украинских летчиков будут готовить к полетам не только на F-16, но и других западных истребителях.
Кроме того, Жовква утверждает, что достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения по объемам и механизму подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также созданию условий и соответствующей инфраструктуре для истребителей.
Эти и другие детали обсудят уже на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Украина и западные истребители: коротко
- Недавно стало известно, что Великобритания первой будет обучать украинских пилотов на западных самолетах. Украина готова отправить на обучение 20 военных.
- В Министерстве обороны сообщали, что Украине необходимо для деоккупации территорий около 48 современных истребителей.
- В свою очередь начальник авиации Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Сергей Голубцов считает, что Украине нужно разработать комплексный подход для хранения F-16, поскольку просто где-нибудь спрятать их не получится.