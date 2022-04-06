Какие страны выслали российских дипломатов из-за войны в Украине: перечень
Источник:телеграм Госспецсвязи
Министр иностранных дел Украины рассказал о массовом изгнании российских дипломатов из-за границы. Уже не менее 18 стран выдворили 318 дипломатов РФ.
Дмитрий Кулеба поделился основными новостями по поводу санкции против РФ в течение последних дней.
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По его словам, 18 стран вместе выгнали 318 российских дипломатов. Речь идет о таких странах:
- Польша,
- Румыния,
- Словения,
- Греция,
- Португалия,
- Эстония,
- Латвия
- Чехия,
- Нидерланды,
- Бельгия,
- Ирландия,
- Македония,
- Люксембург,
- Италия
- Германия,
- Франция,
- Швеция,
- Дания,
- выгнали также послов из ЕС.
В то же время Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам России, а Дания заморозила активы россиян на сумму 11,8 миллиона долларов.
Кроме того, США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию, а также ввели новые санкции против крупнейших банков РФ, в частности Сбербанка.
Дмитрий Кулеба добавил, что проект пятого санкционного пакета ЕС удалось сделать гораздо сильнее, чем это планировалось. Как наказали Россию:
- запретили импорт российского угля на сумму 4 миллиарда евро в год;
- полностью запретили транзакции для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);
- запретили российским судам доступ к портам ЕС;
- ограничили возможности российской промышленности получить ключевые товары;
- запретили экспорт товаров на сумму 10 миллиардов евро в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования).
К слову, США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали дочери Владимира Путина, супруга и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза. Кроме того, санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк".
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