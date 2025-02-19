Не только Россия: Зеленский назвал страны, которые против вступления Украины в НАТО

Большинство стран-членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс. Однако есть 4 страны, которые выступают против присоединения нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

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Какие страны прости вступления Украины в НАТО

Зеленский сообщил, что на сегодня, кроме России, против вступления Украины в НАТО выступают 4 страны. Говорится о Словакии, Венгрии, Германии и США.

Однако фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений,

– сказал Зеленский журналистам турецкого издания в аэропорту Анкары после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

В то же время он отметил, что Турция во главе с Эрдоганом поддерживает членство Украины в НАТО.

Зеленский также добавил, что вступление в Североатлантический Альянс – это лучшая гарантия безопасности. По его словам, если членства не будет, то о каких гарантиях безопасности может идти речь.

Кроме того, сейчас Украина имеет сильную армию, но для поддержания такого уровня требуется финансирование и оружие, которые имеют члены НАТО. Зеленский также добавил, что, кроме гарантий безопасности в виде вступления в НАТО, Украина нуждается в экономических гарантиях. По его словам, говорится о вступлении в Евросоюз.

Ранее The Guardian сообщил, что Украина автоматически может стать членом НАТО, если Россия снова решится напасть на наши территории.