Что это за вопросы – рассказываю в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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1. Насколько сильно ты хочешь начать работать?

Дети, как и взрослые, выбирают не профессию, а способ обеспечить себе желаемый уровень жизни. Поэтому 43% подростков готовы уделять больше времени для того, чтобы начать зарабатывать. Ключевой вопрос, который родители должны поставить своим детям: как быстро они хотят начать зарабатывать. В профессиональных заведениях через 2 года уже можно работать по специальности, а во время обучения получать стипендию. Именно так действуют почти 60% тех детей, для которых в приоритете – зарабатывания средств.

Те, для кого финансовая независимость не в приоритете, и кто не до конца понимает свое будущее, продолжают обучение в 10 – 11 классах, а затем поступают в учреждения высшего или того же профессионального образования.

Если ваш ребенок выбрал профессиональное заведение – радуйтесь. Он знает, чего хочет и как будет достигать цели.

2. Хочешь ли ты после обучения сразу найти работу?

Вот список направлений, которые хотят освоить школьники: ІТ, медицина, дизайн, армия, искусство, кулинария, юриспруденция, спорт, психология, индустрия красоты, лингвистика/филология, полиция, работа с машинами оборудованием, госслужба, гостинично-ресторанная сфера, сельское хозяйство.

Что бросается в глаза, так это то, что ІТ-сферу выбирает 31% школьников. К этой сфере причисляем дата-аналитиков и UX-дизайнеров. Однако уже сейчас обвалился спрос на эту группу специальностей. Генеративный искусственный интеллект заменил молодых разработчиков. Это одна из сфер, где произошли наибольшие сокращения.

Прошли времена, когда на одного программиста приходилось по 2 заказчика, а зарплаты даже начального специалиста достигали 1 – 2 тысяч долларов в месяц. Массированная реклама "сверхприбыльной" профессии в интернете – обещания и не более.

Как говорили во время золотой лихорадки в Америке, больше всего зарабатывают не золотоискатели, а продавцы лопат. Такая же ситуация и в этой сфере.

Юрист, психолог и лингвист (13%) – три специальности, которыми рынок перенасыщен уже лет 10. Интернет заполонила реклама курсов психологов с последующим трудоустройством и зарплатой в 1 – 2 тысячи долларов. Но все не так радужно.

Лишь 5% приходится на два направления, которые напрямую касаются реальной экономики – работа за машинами/оборудованием и сельское хозяйство. Именно эти специальности будут востребованы во время восстановления Украины. Дети, которые выберут эти профессии, будут иметь стабильную работу и достойную зарплату.

3. Ты хочешь стабильности вместо "качелей"?

Стабильность – это когда ты имеешь профессию, которая востребована всегда. Качели – это когда ты не уверен, будешь иметь работу, или нет. Помимо прочего, стабильность – это профессии, где ребенка не заменит искусственный интеллект. 44% молодых работников потенциально могут быть заменены ботами. Недавнее исследование показывает, что от массового применения ИИ страдает молодежь без опыта. Производительность молодого специалиста и ИИ примерно одинакова, но работа ИИ стоит в 15 – 30 раз дешевле. Именно по этой причине в США в этом году бум на профессиональное образование.

Выбор специальностей, на которые нет массового спроса – это постоянные поиски работы. Это прямой путь к мытарствам и неуверенности.

Если у вашего ребенка три "да", то смело выбирайте профессиональное образование. Украину ждет промышленный и строительный бум, который был в 50 – 60-х годах, когда была выстроена большая часть промышленного потенциала Украины. Без людей "с руками" развитие не было бы возможно.