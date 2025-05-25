Що це за питання – розповідаю в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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1. Наскільки сильно ти хочеш почати працювати?

Діти, як і дорослі, обирають не професію, а спосіб забезпечити собі бажаний рівень життя. Тому 43% підлітків готові приділяти більше часу для того, щоб почати заробляти. Ключове питання, яке батьки мають поставити своїм дітям: як швидко вони хочуть почати заробляти. У професійних закладах через 2 роки вже можна працювати за фахом, а під час навчання отримувати стипендію. Саме так діють майже 60% тих дітей, для яких в пріоритеті – заробляння коштів.

Ті, для кого фінансова незалежність не в пріоритеті, і хто не до кінця розуміє своє майбутнє, продовжують навчання у 10 – 11 класах, а потім вступають до закладів вищої чи тієї ж професійної освіти.

Якщо ваша дитина обрала професійний заклад – радійте. Вона знає, чого хоче і як буде досягати мети.



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2. Чи ти хочеш після навчання одразу знайти роботу?

Ось список напрямків, які хочуть освоїти школярі: ІТ, медицина, дизайн, армія, мистецтво, кулінарія, юриспруденція, спорт, психологія, індустрія краси, лінгвістика/філологія, поліція, робота з машинами обладнанням, держслужба, готельно-ресторанна сфера, сільське господарство.

Що впадає в око, так це те, що ІТ-сферу обирає 31% школярів. До цієї сфери зараховуємо дата-аналітиків та UX-дизайнерів. Однак вже зараз обвалився попит на цю групу спеціальностей. Генеративний штучний інтелект замінив молодих розробників. Це одна зі сфер, де відбулись найбільші скорочення.

Пройшли часи, коли на одного програміста припадало по 2 замовники, а зарплати навіть початкового фахівця сягали 1 – 2 тисяч доларів на місяць. Масована реклама "надприбуткової" професії в інтернеті – обіцянки і не більше.

Як казали під час золотої лихоманки в Америці, найбільше заробляють не золотошукачі, а продавці лопат. Така ж ситуація і в цій сфері.

Юрист, психолог та лінгвіст (13%) – три спеціальності, якими ринок перенасичений вже років 10. Інтернет заполонила реклама курсів психологів з наступним працевлаштуванням і зарплатою в 1 – 2 тисячі доларів. Але все не так райдужно.

Лише 5% припадає на два напрямки, які напряму стосуються реальної економіки – робота за машинами/обладнанням та сільське господарство. Саме ці спеціальності будуть затребувані під час відбудови України. Діти, які оберуть ці професії, матимуть стабільну роботу і гідну зарплату.



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3. Ти хочеш стабільності замість "гойдалок"?

Стабільність – це коли ти маєш професію, яка затребувана завжди. Гойдалки – це коли ти не впевнений, матимеш роботу, чи ні. Крім іншого, стабільність – це професії, де дитину не замінить штучний інтелект. 44% молодих працівників потенційно можуть бути замінені ботами. Нещодавнє дослідження показує, що від масового застосування ШІ страждає молодь без досвіду. Продуктивність молодого фахівця і ШІ приблизно однакова, але робота ШІ коштує в 15 – 30 разів дешевше. Саме з цієї причини в США цього року бум на професійну освіту.

Вибір спеціальностей, на які немає масового попиту – це постійні пошуки роботи. Це прямий шлях до поневірянь і невпевненості.

Якщо у вашої дитини три "так", то сміливо обирайте професійну освіту. Україну чекає промисловий і будівничий бум, який був в 50 – 60-х роках, коли була збудована більша частина промислового потенціалу України. Без людей "з руками" розвиток не був би можливий.