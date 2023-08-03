ВСУ продвинулись под Угледаром: врагу становится очень тяжело обороняться
На Угледарском направлении украинские бойцы совершают успешные контрнаступательные действия. Основная цель Вооруженных Сил – оттеснить группировку врага для того, чтобы помогать нашему продвижению в районе Бердянска.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что сейчас наши войска закрепляются в районе освобожденной деревни Старомайорское. Кроме того, постоянно идет размягчение линии обороны врага.
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Силы обороны оказывают огневое давление по врагу, его позициям и средствам для того, чтобы срезать выступы, остающиеся после освобождения Старомайорского. А также обеспечить наше продвижение на Бердянском направлении. Когда появляется возможность наши войска постараются действовать, оттеснять врага и занимать новые рубежи, из которых лучше наносить удары.
Мусиенко об оперативной ситуации в районе Угледара: смотрите видео
Закрепляются на рубежах и наносят удары по врагу
Вооруженным Силам удалось вбить клин в трех местах российской обороны – возле Угледара, на границе Донецкой и Запорожской областей и недалеко от города Орехов.
По всем этим направлениям оккупанты проводят оборонительные действия. Сейчас россияне пытаются отбивать наши системные атаки. В то же время украинские бойцы закрепляются на отвоеванных рубежах и наносят удары артиллерией и другими средствами.
Также в настоящее время продолжается разминирование других участков, ведь плотность заминирования очень велика. ВСУ трудно наступать, потому что враг сопротивляется, но делается все для того, чтобы оккупантам было трудно обороняться,
– сказал Мусиенко.
Армии России становится все труднее обороняться, ведь удары с нашей стороны становятся все сильнее. Конечно, если бы у нас были дополнительные возможности по артиллерийским системам и боеприпасам, которых нужно больше, то этот процесс был бы непрерывным. К тому же это ускорило бы продвижение и освобождение территорий.
Ситуация на фронте: последние новости
- Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись ориентировочно на 650 метров глубь обороны противника и закрепились на занятом рубеже.
- В The New York Times написали, что украинцы изменили тактику, сосредоточив основные усилия на истощении захватчиков артиллерией и дальнобойными ракетами, вместо того чтобы штурмовать минные поля под огнем врага.
- В утренней сводке Генштаба ВСУ на 3 июля сообщили, что украинские военные осуществляют контратаки в районе Бахмута. В то же время оккупанты безрезультатно пытались восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.