Вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои: ВСУ продолжают продвижение на южном фланге

Украинские бойцы продолжают наступательные действия вблизи Бахмута. В течение прошлой недели Вооруженные Силы освободили 3 квадратных километра на Бахмутском направлении.

Вместе с тем враг стремится восстановить утраченные позиции, поэтому стащил большое количество артиллерии, дронов и личного состава. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу о ситуации в районе Бахмута.

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Идут ожесточенные бои

Враг перебросил резервы на северный фланг Бахмута и остановил продвижение в районе Берховки и Ягодного. Поэтому подразделения Сил обороны Украины перешли к обороне, контратакуют и ведут бои такого рода.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

На юге города-крепости идет постепенное, небольшое продвижение, ведь и туда противник перебросил свои резервы. Идут ожесточенные бои вокруг Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

"В часть Клещеевки уже зашли наши войска. Там идет напряженная работа по дальнейшему продвижению", – отметил Романенко.

Куда оккупанты перебрасывают резервы на Бахмутском направлении: смотрите видео

Оперативная ситуация на Бахмутском направлении