Вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои: ВСУ продолжают продвижение на южном фланге
Украинские бойцы продолжают наступательные действия вблизи Бахмута. В течение прошлой недели Вооруженные Силы освободили 3 квадратных километра на Бахмутском направлении.
Вместе с тем враг стремится восстановить утраченные позиции, поэтому стащил большое количество артиллерии, дронов и личного состава. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу о ситуации в районе Бахмута.
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Идут ожесточенные бои
Враг перебросил резервы на северный фланг Бахмута и остановил продвижение в районе Берховки и Ягодного. Поэтому подразделения Сил обороны Украины перешли к обороне, контратакуют и ведут бои такого рода.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
На юге города-крепости идет постепенное, небольшое продвижение, ведь и туда противник перебросил свои резервы. Идут ожесточенные бои вокруг Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
"В часть Клещеевки уже зашли наши войска. Там идет напряженная работа по дальнейшему продвижению", – отметил Романенко.
Куда оккупанты перебрасывают резервы на Бахмутском направлении: смотрите видео
Оперативная ситуация на Бахмутском направлении
- За прошедшие сутки на Бахмутском направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клещеевки.
- Российские захватчики в течение прошлой недели пытались вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. В целом на южном фланге Бахмутского направления уже освобождено 40 квадратных километров.
- В Клещеевке идут бои в населенном пункте. Там каждый день постепенно удается выбивать врага из домов и улиц. В Андреевке украинские военные пытаются окружить оккупантов с трех сторон, что позволит захватить выгодные позиции, чтобы полностью освободить населенный пункт.