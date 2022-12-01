"Рождество колядница, дайте немного зарядиться": какие времена, такие и колядки – новый тренд в сети

Украинцы действительно несгибаемая нация, даже неурядицы и проблемы они умело превращают в шутки. Юмор – черта, которая помогает пройти нашей нации самые темные времена.

Даже отключение света и возможный блекаут не кажутся столь катастрофическими, когда добавляется креативность украинцев. Грядущие праздники украинцы решили "актуализировать", поэтому и колядки приобрели новый смысл и звучание.

К теме "Это уже почти график": что происходит со светом в Киеве и почему участились случаи аварий

Какие времена, такие и колядки

Видеоблогер Алексей Коваленко, которого большинство знает по псевдониму Тайлер Андерсон, в твиттере предложил свой вариант колядки в этом году.

"Коляд, коляд, колядница, дайте немного зарядиться", – написал Тайлер Андерсон.

В комментариях к посту украинцы начали предлагать свои варианты колядок. И тоже метко иронизировали из трудностей, постигших украинцев.



Творчество украинцев на фоне отключений света / Скриншот

Важно Украинцев готовят к длительному блекауту: как будут работать банки, магазины, почта и связь

Актуально о ситуации со светом в Украине

В Украине продолжают возобновлять энергосистему после массированных ракетных атак кафиров. В ДТЭК заявили, что Россия не сможет погрузить наше государство во тьму.

В стране уже нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия.

В столице пока все еще часто происходят аварийные отключения, однако плановые отключения уже скоро обещают вернуть.

Мэр Киева Виталий Кличко все же считает, что жители столицы должны быть готовы к тяжелым трем месяцам и подготовиться к зиме должным образом: иметь запасы воды, продуктов, теплую одежду, а по возможности выехать за пределы Киева к родным или знакомым. По мнению Кличко, 500 пунктов обогрева мало, чтобы закрыть нужды столицы.

К теме – Кличко назвал срок, когда перестанут выключать свет в Киеве: смотрите видео