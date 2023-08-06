В Кабмине раскрыли зарплаты министров: кто из чиновников получил за июль больше всего

Кабинет министров нашего государства 5 августа опубликовал данные о заработной плате, которую получили наши министры за июль 2023 года. Таким образом, стало известно, кто из украинских чиновников получил наибольшую сумму за свою работу.

Также из этого отчета стало известно, сколько именно высчитывается средств из зарплаты наших министров. Там также содержатся данные о надбавках и отпускных чиновников.

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Какую зарплату получили чиновники за июль

В отчете указали, что премьер-министр Денис Шмыгаль за июль 2023 года получил "на руки" зарплату в размере 66,32 тыс. гривен. Такую же сумму заработали и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, и министр реинтеграции Ирина Верещук.

У этих трех топ-чиновников правительства высчитали по 16 тысяч гривен, а без учета этого вычета их оклады составляют 82,3 тыс. гривен. Следует отметить, что это не самые высокие зарплаты среди министров.

Самую большую зарплату в июле получил госсекретарь Кабмина Александр Ярема. Так, он фактически получил 84,57 тыс. гривен, хотя его должностной оклад составляет 40,1 тыс. гривен.

Такую сумму Ярема получил благодаря нескольким прибавкам к его зарплате.

В частности, прибавки к окладу Александра Яремы были за:

ранг – 800 гривен;

выслугу лет – 15,64 тыс. гривен;

выполнение особо важной работы – 40,5 тыс. гривен;

работу с тайными документами – 8,02 тыс. гривен.

Интересен должностной оклад министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, который составляет 66,69 тыс. гривен. К тому же дополнительные 15,69 тыс. гривен ему начислили за командировку, поэтому суммарная зарплата после вычета налогов составляла, как у Шмыгаля, 66,32 тыс. гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил "чистыми" 66,34 тыс. гривен. Так, его оклад составляет 70,79 тыс. гривен, но к нему добавили еще 11,73 тысячи гривен за командировку, а сумма вычтенных налогов составила – 16,09 тыс. гривен.

Также министр экономики Юлия Свириденко после вычета налогов получила 66,32 тыс. гривен, а министр Кабмина Олег Немчинов заработал 65,24 тыс. гривен.

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