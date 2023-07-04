В Казахстане вспомнили, что Астрахань, Оренбург, Тюмень и Алтай – их земли, а не российские

По центральному телевидению Казахстана в эфир вышла передача, где ведущий решил напомнить зрителям их историю. И что некоторые земли, которые находятся в составе России, всегда были казахскими.

Так, на центральном телеканале Казахстана заявили, что Россия оккупировала их земли. Кадры из эфира быстро разлетелись в сети.

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Казахстан назвал свои земли, которые сейчас входят в состав России

Ведущий в ненавязчивой манере рассказал, что не только Северная Казахстан, но и Западная Сибирь, а также Астраханские земли, Алтай исторически были ореолом обитания казахского народа. Эти места густо населяли тюркоязычные этносы задолго до того, как там появились россияне, так что считать эти регионы Россией можно только в результате оккупации.

Кочевники были там тогда, когда там еще не пахло российским государством. Замечу, что Оренбург – первая столица Казахстана. Астрахань – исконные земли казахских родов, там похоронен великий композитор и музыкант Курмангазы. Тюмень на казахском звучит как "тумен", то есть нижняя земля, и это была самая северная часть казахских кочевников, а Алтай – это колыбель всех тюркских народов,

– сказал ведущий передачи.

Отношения России с Казахстаном ухудшились