Так, на центральному телеканалі Казахстану заявили про те, що Росія окупувала їхні землі. Кадри з ефіру швидко розлетілися в мережі.

Дивіться також Основний помічник для обходу санкцій: як Казахстан сприяє Росії у війні з Україною

Казахстан назвав свої землі, які зараз входять до складу Росії

Ведучий у ненав'язливій манері розповів, що не лише Північний Казахстан, а й Західний Сибір, а також Астраханські землі, Алтай історично були ореолом проживання казахського народу. Ці місця густо населяли тюркомовні етноси задовго до того, як там з'явилися росіяни, тож вважати ці регіони Росією можна лише в результаті окупації.

Кочівники були там тоді, коли там ще й не пахло російською державою. Зауважу, що Оренбург – перша столиця Казахстану. Астрахань – споконвічні землі казахських пологів, там похований великий композитор і музикант Курмангази. Тюмень на казахському звучить як "тумен", тобто нижня земля, і це була найпівнічніша частина казахських кочівників, а Алтай – це колиска всіх тюркських народів,

– сказав ведучий передачі.

Стосунки Росії з Казахстаном погіршились