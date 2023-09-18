Военный учет женщин: какие категории должны прийти в ТЦК

С 1 октября украинские женщины определенных профессий должны прийти в военкомат и стать на военный учет. Речь идет о врачах, медсестрах и работницах фармацевтической отрасли.

Принятий закон Верховной Рады от 7 октября 2022 года о внесении изменений в статью 1 закона №6482 о воинской обязанности и военной службе предусматривает также, что женщины с другими специальностями, родственными военной, также могут встать на учет по собственному желанию, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Украине идет мобилизация: что изменится осенью 2023 года

Какие категории женщин должны стать на учет в ТЦК и СП

С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы,

– рассказали военные Сухопутных войск.

Кроме того, стать на учет должны женщины, которым это позволяет здоровье. Исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. Они непригодны к военной службе, независимо от срока и течения беременности.

Если женщина уже призвана на службу, она может уволиться в связи с беременностью и пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Кроме того, право на отсрочку имеют медики, которые:

воспитывают детей самостоятельно;

имеют 3 и больше несовершеннолетних детей;

воспитывают ребенка с инвалидностью;

имеют мужа, служащего в ВСУ.

Какая ответственность за уклонение от учета

Если женщина-врач, медсестра или работница фармацевтической отрасли не явилась в Территориальный центр комплектования и Социальной поддержки, то ей может грозить штраф – 50 – 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 – 1700 гривен.

Какие женщины становятся на учет по желанию

Взятие на учет не означает немедленную мобилизацию. Однако таких женщин могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В таком случае женщины выполняют воинскую обязанность, как и мужчины.

Военный учет женщин в 2023 году регулируется указом Министерства обороны Украины № 35, который предусматривает, что женщины с другими специальностями, родственными военной, могут по собственному желанию стать на учет в ТЦК и СП.

Речь идет о женщинах биологах, ветеринарах, химиках, географах, поварах, психологах, менеджерах, переводчиках и так далее. Полный список прописан в приказе Минобороны.