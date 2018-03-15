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Какие главные тезисы нужно знать о весенних реформах

Финансовая грамотность 14:00, сегодня 95 Читати новину українською

Мы снова накануне великих преобразований в экономике. По крайней мере праздник весны и тюльпанов дал старт активному промоушену политиков, которые используют для этого полезные инициативы. Что очень радует.

Ведь пока что пиар идет не от популизма, или не от чистого популизма, а со стороны необходимых изменений.

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В общем, начинает напоминать политику "здорового человека". И даже без кнута МВФ. Пусть тут и нет "рынка земли", например, что обидно. Но пока мы в украинской реальности, а не чешской, к примеру.

МВФ
МВФ

Но может, однажды, мы проснемся в стране, которая уже не состоит в клубе неудачников вместе с Венесуэлой, Кубой и Северной Кореей. Но это потом. Не этой весной. Пока же вперед тяжёлая артиллерия, президент и премьер-министр.

У президента было три тезиса.

Закон про валюту – сейчас, налог на выведенный капитал – хочу, но не сейчас, но очень хочу. И налоговая амнистия – не сейчас. Три четких идеи, которые давно обсуждаются. И конкретные законы, которые почти готовы.

Закон "о валюте", которые написал Нацбанк, а теперь активно продвигает и премьер-министр и президент – это однозначная победа.

Тут даже вопросов не возникает. И тезис "что не запрещено то разрешено", рожденный в недрах Нацбанка, может только порадовать и инвесторов и спекулянтов-любителей, с удовольствием выстраивающихся в очередь у обменника сразу же, как курс двигается в одну или вторую сторону на 10 копеек.

Закон о налоге на выведенный капитал – пока самый обсуждаемый. И вроде как горячо любимый. Это и объяснимо. Налог на прибыль отменяется. Фактически. По крайней мере для малого и среднего бизнеса, который вряд ли когда-то использует в своем словаре термин "дивиденды".

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Все люди любят, когда им снижают налоги. Вернее, никто не любит налоги платить. Это и пугает больше всего. Потому что есть риск, что продвижение этого закона, есть предвыборный популизм, просто направленный не на пенсионеров (как то поднять пенсии и будет вам счастье), а на другой сегмент населения.

Но от этого не делается менее популистским, а значит вряд ли подкреплённый расчетами, как компенсировать потери для бюджета и что это даст экономике в целом. Потому как налоги то станут платить меньше, но вряд ли это пропорционально увеличит инвестиции.

Просто спросите себя, когда у украинского бизнеса есть возможность вывести деньги из компании с помощью ФОПа, будет ли он это делать или нет.

А если он будет выводить с помощью ФОПов (вместо дивидендов), то это всего лишь усилит контраст между бедным государством (и бедными людьми, которые на это государство работают или полагаются) и заполненными киевскими ресторанами и рейсами на Хургаду.

ФОП
ФОП

В общем, малый и средний бизнес – очень за. Большой – не всегда за. Что позволяет пиарщикам политиков эксплуатировать тему "защиты среднего класса".

И еще. Есть тезис, что налог на выведенный капитал выгоден тем, кто инвестирует в Украину, но не выгоден тем, кто выводит из Украины деньги. Но это очень похоже на "Вход рубль выход два".

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Люди, инвестирующие, всегда делают это для того, чтобы заработать деньги. И если вы сходу говорите, что будете рады видеть людей, которые принесут деньги, но будете делать все, чтобы они потом эти деньги не смогли унести, то много инвестиций вы не привлечете.

Нулевая декларация, или амнистия капиталов, потенциально может стать очень важной реформой. Но потенциально. Действительно, в Украине очень многие люди работают или работали в тени. И имеют доходы, о которых государство не знает. И хорошо бы эти доходы вывести из тени.

Тем более финансовый мониторинг работает и теперь купить квартиру или машину без официальных доходов уже почти невозможно.

Поэтому и люди хотят и государство это выгодно. Обложив при выводе умеренным налогом, например, в 5%.

Но что обязательно должно присутствовать в амнистии капиталов? Условия, что после мы начинаем новую жизнь. И уже теперь платим налоги по-честному. А условий для этого пока не видно. План BEPS по борьбе с офшорами саботируется на самом верху, с внутренним офшором, вакханалией ФОПов, никто и не думает бороться (это не популярная тема перед выборами).

И самое важное – налоговая амнистия не может распространяться на государственных служащих или политиков, которые провели в этом деле больше нескольких лет. Потому что легализировать коррупцию – это преступление, которое еще больше стимулирует эту самую коррупцию.

И если кто-то из чиновников или госслужащих хочет вдруг не прячась жить в доме в Конче Заспе, ездить на Сейшелы и покупать Range Rover, и при этом не рассказывать байки о выигрыше в лотерею, то ему можно предоставить простой выбор. Платить 50% (или 90%, можно обсуждать) и навсегда уходить из госсектора (и политики, само собой).

Если таким образом мы избавим себя от коррупционеров, даже позволив им кичится своим богатством, то это будет хорошая сделка для Украины.

В противном случае, если налоговая амнистия-нулевая декларация, будет введена для всех, то этим они существенно нивелируют для себя риск создания антикоррупционного суда. А этого никак нельзя допустить.

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И да, реализовывать нулевую декларацию должен орган, которому вы доверяете. Вы доверяете нынешней налоговой? Ну честно? А значит реформа ДФС становится еще более насущной. И только потом можно проводить амнистию капиталов.

Автор: Сергей Фурса
Теги: МВФ Государственная фискальная служба Налоги Законодательство е-декларирование Финансовая грамотность Коррупция Финансы Реформы Законопроект Видеоблоги
Источник: 24 Канал
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