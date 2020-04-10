Какие партии могут объединиться в коалицию: эксперт о ситуации в Раде

Про возможное формирование коалиции в Раде, рекордное количество поправок и как вести себя с полицией в условиях карантина - в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили политический эксперт Тарас Семенюк, политолог Олег Саакян, народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук и адвокат Татьяна Козаченко.

О возможной коалиции

Выходом из ситуации с рекордными правками к "антиколомойскому" закону могут быть досрочные перевыборы, но у Зеленского уже не будет монобольшинства. Несмотря на то, что его рейтинг до сих пор высок, это не означает, что такой же рейтинг будет у фракции "Слуга народа". Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" высказал политический эксперт Тарас Семенюк.

Важно Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского

По его словам, монобольшинства как такового в парламенте уже нет, поэтому и не хватает голосов, чтобы принять законопроект. Поэтому со временем могут говорить и о формировании коалиции.

Это будет как предохранитель и меньшее зло, чем перевыборы, особенно в такое сложное экономическое время для страны. Я думаю, могут объединиться могут "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос". Сейчас они синхронно голосуют за важные законопроекты,

– заявил Семенюк.

Зато политолог Олег Саакян считает, что сейчас сложно спрогнозировать экономические последствия после карантина. Также будет нагрузка на трудовой рынок и за этим последует управленческий кризис.

"Сейчас государство не всегда может эффективно выполнить свои функции и создает определенное "расползание" власти на более низкий уровень. Есть целый ряд обстоятельств, которые могут очень серьезно изменить ситуацию и тогда деньги МВФ станут критически важными", – отметил Саакян.

Справка. Недавно группа депутатов внесла в Раду более 16 тысяч поправок к "антиколомойскому" законопроекту, который является одним из требований МВФ для получения транша. Это может надолго затормозить его принятие.

Он добавил, что власть заинтересована в помощи от МВФ, поэтому сейчас будут происходить разного типа переговоры и есть очень большой риск, что вариант с досрочными парламентскими выборами может быть одним из аргументов.

Что нужно знать про транш от МВФ?В декабря 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.



В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.



Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли в первом чтении.

По его словам, если не удастся пойти на компромисс в Раде, тогда президент может обвинить Коломойского и парламентариев, которые подавали эти поправки в том, что не хватает денег для врачей и ситуация ухудшается.

Про рекордное количество поправок

К "антиколомойскому" законопроекту подали более 16 тысячи поправок. Большинство авторов – нардепы от "Слуги народа". В комитете подсчитали: если идти в таком темпе, в котором рассматривали земельную реформу, то это может затянуться на 12 календарных месяцев.

Однако в Раде надеются, что к такому абсурдному вариант, как рассмотрение всех поправок, в сессионном зале не дойдет. Такое мнение в эфире программы "Политанатомия" выразила народный депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Что известно про "антиколомойский" законопроект?30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Одобрение такого закона требуют в МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.



Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому. Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".



При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврата банка бывшему владельцу.

По ее словам, сейчас правительство не стало рассматривать эти вопросы, потому что финансовый комитет еще не свел правки в одну таблицу. По мнению нардепки, маловероятно, что на ближайшем заседании Рады 13 апреля 2020 года власть сможет решить этот вопрос.

Как вести себя с полицией в условиях карантина

В Украине с 6 апреля 2020 года начали действовать усиленные условия карантина из-за пандемии COVID-19. Многие граждане их не придерживаются, а полицейские не успевают зафиксировать все нарушения. Во время карантина суды уже приняли 600 протоколов от органов полиции о нарушениях правил карантина. Об этом член наблюдательного совета НАБУ, адвокат Татьяна Козаченко рассказала в эфире 24 канала.



Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Что делать, если полиция хочет вас оштрафовать:​

► Не стоит ни с кем общаться, если работник полиции вам не сказал свою фамилию, имя, отчество и звание.

► Обычно документы, удостоверяющие личность, не нужно носить с собой. Однако сейчас в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

► Не стоит агрессивно разговаривать, в этом случае главное – быть спокойным и не позволить нарушить свои права.