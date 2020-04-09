Які партії можуть об'єднатися у коаліцію: експерт про ситуацію в Раді

Про можливе формування коаліції у Раді, рекордну кількість правок та як поводитись з поліцією в умовах карантину – в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили політичний експерт Тарас Семенюк, політолог Олег Саакян, народна депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук та адвокатка Тетяна Козаченко.

Про можливу коаліцію

Виходом із ситуації з рекордними правками до "антиколомойського" закону можуть бути дострокові перевибори, але Зеленський вже не матиме монобільшості. Попри те, що його рейтинг досі високий, це не означає, що такий самий рейтинг буде у фракції "Слуга народу". Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" висловив політичний експерт Тарас Семенюк.

Важливо Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського

За його словами, монобільшості, як такої, у парламенті вже немає, тому й бракує голосів, щоб прийняти законопроєкт. Тому з часом можуть говорити і про формування коаліції.

Це буде як запобіжник і менше зло, ніж перевибори, особливо в такий складний економічний час для країни. Я думаю, можуть об'єднатися "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Голос". Зараз вони синхронно голосують за важливі законопроєкти,

– заявив Семенюк.

Натомість політолог Олег Саакян вважає, що зараз складно спрогнозувати економічні наслідки після карантину. Також буде навантаження на трудовий ринок і за цим слідуватиме управлінська криза.

"Зараз держава не завжди може ефективно виконати свої функції і це створює певне "розповзання" влади на нижчий рівень. Є ціла низка обставин, які можуть дуже серйозно змінити ситуацію і тоді гроші МВФ стануть критично важливими," – зазначив Саакян.

Довідка. Нещодавно група депутатів внесла у Раду понад 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту, який є однією з вимог МВФ для отримання траншу. Це може надовго загальмувати його прийняття.

Він додав, що влада зацікавлена у допомозі від МВФ, тому зараз відбуватимуться різного типу перемовини і є дуже великий ризик, що варіант з достроковими парламентськими виборами може бути одним із аргументів.

Що потрібно знати про транш від МВФ?У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.



У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.



Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.

За його словами, якщо не вдасться піти на компроміс у Раді, тоді президент може звинуватити Коломойського і парламентарів, які подавали ці правки у тому, що бракує грошей для лікарів і ситуація погіршується.

Про рекордну кількість правок

До "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів – нардепи від "Слуги народу". У фінансовому комітеті підрахували: якщо йти в такому темпі, в якому розглядали земельну реформу, то це може затягнутися на 12 календарних місяців.

Проте у Раді сподіваються, що до такого абсурдного варіанту, як розгляд усіх правок, в сесійній залі не дійде. Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" висловила народна депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.



Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".



При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.

За її словами, наразі уряд не почав розглядати ці питання, бо фінансовий комітет ще не звів правки в одну таблицю. На думку нардепки, маловірогідно, що на найближчому засіданні Ради 13 квітня 2020 року влада зможе розв'язати це питання.

Як поводитись з поліцією в умовах карантину

В Україні з 6 квітня 2020 року почали діяти посилені умови карантину через пандемію COVID-19. Багато громадян їх не дотримуються, а поліцейські не встигають зафіксувати усі порушення. Під час карантину суди вже прийняли 600 протоколів від органів поліції щодо порушень правил карантину. Про це членкиня наглядової ради НАБУ, адвокатка Тетяна Козаченко розповіла в ефірі 24 каналу.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Що робити, якщо поліція хоче вас оштрафувати:

► Не варто ні з ким спілкуватися, якщо працівник поліції вам не сказав своє прізвище, ім'я, по батькові та звання.

► Зазвичай документи, які посвідчують особу, не потрібно носити з собою. Однак зараз в країні діє режим надзвичайної ситуації.

► Не варто агресивно розмовляти, у цьому випадку головне – бути спокійним та не дозволити порушити свої права.