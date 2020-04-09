Це схоже на парламентський тероризм, – заступниця Арахамії про рекордну кількість правок
До "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів – нардепи від "Слуги народу". У фінансовому комітеті підрахували: якщо йти в такому темпі, в якому розглядали земельну реформу, то це може затягнутися на 12 календарних місяців.
Проте у Раді сподіваюся, що до такого абсурдно варіанту, як розгляд усіх правок, в сесійній залі не дійде. Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" висловила народна депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
До теми Як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки: пояснення від "Слуги народу"
За її словами, наразі уряд не почав розглядати ці питання, бо фінансовий комітет ще не звів правки в одну таблицю. На думку нардепки, маловірогідно, що на найближчому засіданні Ради 13 квітня 2020 року влада зможе розв'язати це питання.
Такі дії схожі на парламентський тероризм. Я думаю, що зараз потрібно знайти раціональніший вихід, бо ми зацікавлені у прийнятті цього закону не через рік, а зараз,
– заявила Кравчук.
Вона додала, що на позачерговому засіданні планують розглянути зміни до бюджету, відхилити постанову про скасування земельної реформи і запропонувати інші закони, зокрема законопроєкт про підвищення відповідальності і збільшення штрафів за підпал трави.
Євгенія Кравчук / Фото пресслужби "Слуги народу" у фейсбуці
Кравчук зазначила, що наразі розглядають навіть зміни до регламенту, щоб ці правки швидше прийняти, але вони потребують консенсусу різних фракцій. Вона також не бачить можливостей розігнати Верховну Раду, оскільки депутати нічого не порушили, бо регламент дозволяє нескінченну кількість правок.
Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт
- 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Схвалення такого закону вимагають в МВФ для надання Україні фінансової допомоги.
- Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".
- При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
- Станом на ранок 8 квітня до законопроєкту про банки до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів правок – нардепи від "Слуги народу".
- До розгляду усіх правок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.
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