Це схоже на парламентський тероризм, – заступниця Арахамії про рекордну кількість правок

До "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Більшість авторів – нардепи від "Слуги народу". У фінансовому комітеті підрахували: якщо йти в такому темпі, в якому розглядали земельну реформу, то це може затягнутися на 12 календарних місяців.

Проте у Раді сподіваюся, що до такого абсурдно варіанту, як розгляд усіх правок, в сесійній залі не дійде. Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" висловила народна депутатка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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За її словами, наразі уряд не почав розглядати ці питання, бо фінансовий комітет ще не звів правки в одну таблицю. На думку нардепки, маловірогідно, що на найближчому засіданні Ради 13 квітня 2020 року влада зможе розв'язати це питання.

Такі дії схожі на парламентський тероризм. Я думаю, що зараз потрібно знайти раціональніший вихід, бо ми зацікавлені у прийнятті цього закону не через рік, а зараз,

– заявила Кравчук.

Вона додала, що на позачерговому засіданні планують розглянути зміни до бюджету, відхилити постанову про скасування земельної реформи і запропонувати інші закони, зокрема законопроєкт про підвищення відповідальності і збільшення штрафів за підпал трави.



Євгенія Кравчук / Фото пресслужби "Слуги народу" у фейсбуці

Кравчук зазначила, що наразі розглядають навіть зміни до регламенту, щоб ці правки швидше прийняти, але вони потребують консенсусу різних фракцій. Вона також не бачить можливостей розігнати Верховну Раду, оскільки депутати нічого не порушили, бо регламент дозволяє нескінченну кількість правок.

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