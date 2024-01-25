В каких городах Украины выплачивают денежное вознаграждение ушедшим в армию

В ряде городов Украины местные власти начали инициативы, призванные стимулировать граждан участвовать в защите Родины. На Львовщине и Харьковщине предлагают наибольшее вознаграждение.

В целом размер "финансового" стимула колеблется от 20 тысяч до 50 тысяч гривен.

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Где в Украине платят за присоединение к армии

Так, в Одессе городской совет еще осенью 2023 года решил поощрить тех, кого мобилизовали, а также тех, кто сам записался в ВСУ. Этим мужчинам и женщинам выплачивают единовременное пособие в размере 20 тысяч гривен. Чтобы получить средства, мобилизованный или контрактник должен принести необходимые документы в ТЦК. После зачисления лица в воинскую часть она автоматически получает деньги на свой счет.

У Киеве с начала декабря 2023 тоже начали платить мобилизованным 30 тысяч гривен. С января решили вознаграждать также и контрактников. Впрочем, пока этой категории пока не осуществляют выплаты из-за несовершенства механизма.

У Львове община города обещает заплатить 50 тысяч гривен тем, кто подпишет контракт с военными частями ДШВ или морской пехоты.

У Богудухове Харьковской области тем, кто пойдет в армию, выплатят 50 тысяч гривен. Эта инициатива действие как для мобилизованных, так и для контрактников, жителей города и ВПО.

Кого в Украине могут призвать только по собственному желанию

Существует несколько категорий военнообязанных лиц, которых не могут призвать в армию принудительно. К ним относятся: