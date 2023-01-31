В Воздушных силах сказали, каких ракет в России остается в достаточном количестве

Ситуация с количеством ракет у российских захватчиков существенно не изменилась. Кроме того, что оккупанты использовали определенное количество для предыдущей циничной атаки.

К тому же они будут продолжать производить новые ракеты и использовать все оставшиеся компоненты для производства высокоточного вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Россия все еще имеет достаточно ракет для обстрелов

В первую очередь речь идет о таких ракетах как "Искандеры", Х-101, Х-555 и "Калибр".

Это те ракеты, о которых мы часто говорим. Именно их всегда считают, потому что это высокоточное и дальнобойное оружие.

– заметил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ.

Что касается других типов вооружения, то россияне все еще имеют в достаточном количестве ракет типа Х-22, зенитных ракет, в том числе к комплексам С-300. Именно поэтому угроза ракетных обстрелов остается. Более того, есть вероятность получения Россией иранских баллистических ракет.

Игнат прокомментировал ракетный потенциал России: смотрите видео

Следовательно, Украине нужно как можно скорее усиливать системы противовоздушной обороны. Кроме того, подготовка наших специалистов зенитных ракетных войск в Соединенных Штатах продолжается.

"Дата установки первых Patriot на вооружение становится ближе. Ожидаем положительных сигналов по SAMP/T", – подытожил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ.

В Минобороны обнародовали данные о ракетах России

В начале года министр обороны Алексей Резников обнародовал данные по остаткам ракет у врага. По его информации, по состоянию на 3 января у России есть 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет.

Так, учитывая, что российские захватчики продолжают производить ракеты, у них осталось:

144 ракеты типа "Искандер",

59 "Калибров" – 9% от количества по состоянию на 24 февраля с учетом 150 единиц, которые Россия изготовила в течение войны,

118 ракет Х-101/Х-555.



Ракетный потенциал России по состоянию на 3 января / Фото Алексея Резникова

В Главном управлении разведки Минобороны также сообщили, что Москва уже использует ракеты, изготовленные в 2022 году. Это свидетельствует о том, что захватчики атакуют ракетами сразу с момента производства.

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что по данным разведки за месяцы оккупанты могут производить примерно 30 единиц Х-101. В то же время "Калибров" меньше – 15 – 20 единиц.