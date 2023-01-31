До того ж вони продовжуватимуть виготовляти нові ракети та використовуватимуть усі компоненти, що лишилися для виробництва високоточного озброєння. Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Важливо Але біди нароблять ще багато, – у розвідці впевнені, що українців не зламає ракетний терор Росії

Росія все ще має достатньо ракет для обстрілів

Насамперед мовиться про такі ракети як "Іскандери", Х-101, Х-555 та "Калібр".

Це ті ракети про які ми часто говоримо. Саме їх завжди рахують, тому що це високоточна та далекобійна зброя,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Що стосується інших типів озброєння, то росіяни все ще мають у достатній кількості ракет типу Х-22, зенітних ракет, зокрема до комплексів С-300. Саме тому загроза ракетних обстрілів залишається. Ба більше, є ймовірність отримання Росією іранських балістичних ракет.

Ігнат прокоментував ракетний потенціал Росії: дивіться відео

Отже, Україні треба якомога швидше посилювати системи протиповітряної оборони. Крім того, підготовка наших фахівців зенітно-ракетних військ у Сполучених Штатах триває.

"Дата установки перших Patriot на озброєння стає ближче. Очікуємо позитивних сигналів щодо SAMP/T", – підсумував речник командування Повітряних сил ЗСУ.

У Міноборони оприлюднили дані щодо ракет Росії

На початку року міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані щодо залишків ракет у ворога. За його інформацією, станом на 3 січня Росія має 19% стратегічних високоточних ракет, близько 78% тактичних ракет.

Так, з огляду на те, що російські загарбники продовжують виготовляти ракети, у них лишилося:

144 ракети типу "Іскандер",

59 "Калібрів" – 9% від кількості станом на 24 лютого з урахуванням 150 одиниць, які Росія виготовила протягом війни,

118 ракет Х-101/Х-555.



Ракетний потенціал Росії станом на 3 січня / Фото Олексія Резнікова

У Головному управлінні розвідки Міноборони також повідомили, що Москва вже використовує ракети, які виготовила у 2022 році. Це свідчить про те, що загарбники атакують ракетами відразу з моменту виробництва.

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що за даними розвідки за місяці окупанти можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101. Водночас "Калібрів" менше – 15 – 20 одиниць.