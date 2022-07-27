При первых штурмах Херсона россияне будут массово отступать, – советник главы МВД
российские войска панически боятся контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Сейчас в Украине разрабатывают детали военной операции, чтобы освободить регион с минимальными потерями.
Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, масштабное контрнаступление ВСУ на Юге уже не за горами.
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"Враг будет массово отступать"
Смирнов предположил, что украинским военным будет несложно отвоевать Юг Украины.
Я убежден, что когда мы будем делать первые попытки штурма, при первых же поражениях враг будет массово отступать,
– подчеркнул он.
Советник министра внутренних дел добавил, что россияне деморализованы. К тому же они прекрасно понимают, что рискуют оказаться в окружении.
Тактика контрнаступления ВСУ
По словам Смирнова, во время контрнаступления ВСУ не собираются использовать тактику, которой придерживается враг – уничтожение городов на 90% .
Мы не будем идти так, как россияне в Мариуполе, Северодонецке. Мы будем проводить операции, которые сейчас обсуждаем, чтобы освободить наши территории с минимальными потерями,
– отметил советник главы МВД.
Важную роль в освобождении региона может сыграть местное население.
Люди на нашей стороне. И нам будет гораздо легче, потому что они нам уже помогают. Мы знаем об определенном партизанском движении. Там много людей, которые только и ждут возвращения ВСУ,
– сказал Смирнов.
Из-за того, что местое население массово поддерживает ВСУ, у российских захватчиков нет никаких шансов удержаться на Херсонщине .
Советник Монастырского считает, что для начала контрнаступления Украины средств уже достаточно
"Оккупантам не удастся воевать и проводить городские бои, скрываться, как это делали наши солдаты. Люди будут сдавать их и их позиции", – объяснил советник министра внутренних дел.
"Мы вернемся в родной Херсон"
Смирнов обратился к херсонцам и поблагодарил их за храбрость, которую они показали во время оккупации. Он также попросил жителей Херсонщины еще совсем немного потерпеть.
Мы обязательно вернем наши территории. Мы вернемся в наш родной Херсон. Мы сделаем все, чтобы вы были в безопасности,
– заверил советник главы МВД.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Вечером 26 июля ВСУ нанесли мощные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Он служит переправой, соединяющей Херсон с оккупированными частями Левобережья.
- В результате атаки украинских военных Антоновский мост получил значительные повреждения. Поэтому оккупанты могут иметь большие проблемы с логистикой. Ведь именно через этот мост враг мог обеспечивать или перемещать свои войска с захваченной территории к западу от реки Днепр.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантам "учиться пересекать Днепр вплавь". Или же добровольно покинуть Херсон, пока есть возможность убежать.