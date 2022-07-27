При первых штурмах Херсона россияне будут массово отступать, – советник главы МВД

российские войска панически боятся контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Сейчас в Украине разрабатывают детали военной операции, чтобы освободить регион с минимальными потерями.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, масштабное контрнаступление ВСУ на Юге уже не за горами.

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"Враг будет массово отступать"

Смирнов предположил, что украинским военным будет несложно отвоевать Юг Украины.

Я убежден, что когда мы будем делать первые попытки штурма, при первых же поражениях враг будет массово отступать,

– подчеркнул он.

Советник министра внутренних дел добавил, что россияне деморализованы. К тому же они прекрасно понимают, что рискуют оказаться в окружении.

Тактика контрнаступления ВСУ

По словам Смирнова, во время контрнаступления ВСУ не собираются использовать тактику, которой придерживается враг – уничтожение городов на 90% .

Мы не будем идти так, как россияне в Мариуполе, Северодонецке. Мы будем проводить операции, которые сейчас обсуждаем, чтобы освободить наши территории с минимальными потерями,

– отметил советник главы МВД.

Важную роль в освобождении региона может сыграть местное население.

Люди на нашей стороне. И нам будет гораздо легче, потому что они нам уже помогают. Мы знаем об определенном партизанском движении. Там много людей, которые только и ждут возвращения ВСУ,

– сказал Смирнов.

Из-за того, что местое население массово поддерживает ВСУ, у российских захватчиков нет никаких шансов удержаться на Херсонщине .

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"Оккупантам не удастся воевать и проводить городские бои, скрываться, как это делали наши солдаты. Люди будут сдавать их и их позиции", – объяснил советник министра внутренних дел.

"Мы вернемся в родной Херсон"

Смирнов обратился к херсонцам и поблагодарил их за храбрость, которую они показали во время оккупации. Он также попросил жителей Херсонщины еще совсем немного потерпеть.

Мы обязательно вернем наши территории. Мы вернемся в наш родной Херсон. Мы сделаем все, чтобы вы были в безопасности,

– заверил советник главы МВД.

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