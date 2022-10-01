"Это не было сюрпризом": как будет проходить процедура вступления Украины в НАТО
Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Такой шаг не был неожиданностью, ведь к этому Киев готовился заранее.
Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. По его словам, генсек альянса Йенс Столтенберг достаточно сдержанно отреагировал на заявление Зеленского.
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Однако в НАТО отлично знали о намерениях Украины относительно будущего членства.
Это точно не являлось сюрпризом для альянса. Я считаю, что Столтенберг сделал такой осторожный шаг, потому что не он решает, быть ли кому-то членом НАТО или нет. Ведь для получения членства в альянсе нужен консенсус всех 30 стран-членов.
– сказал Чернев.
Как Украина готовилась к подаче заявки в НАТО
Как отметил народный депутат, Украина ведет определенные переговоры о вступлении в НАТО еще с мая – с момента, когда Швеция и Финляндия подали заявку на получение членства в альянсе по ускоренной процедуре.
"Тогда мы начали разговор с НАТО как бюрократической структурой и с отдельными странами. Мы интересовались, как они относятся к тому, что Украина также может пойти по этому пути", – сказал член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО.
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Он добавил, что после 24 февраля очень многие даже самые скептические страны изменили свое отношение к будущему членству Украины в НАТО.
Они перестали бояться Российской Федерации, понимая, что украинская армия может дать россиянам достойный отпор на поле боя,
– подчеркнул Чернев.
Сколько может занять путь к членству Украины в НАТО
Как отметил народный депутат, план действий по членству в НАТО формируется для каждой конкретной страны. Некоторые страны выполняли такой план за 1-3 года, для других это занимало 10-15 лет. Однако, по словам Чернева, столь долгий срок был связан скорее с политическими вопросами.
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Член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО предположил, что путь Украины к членству в Североатлантическом альянсе может занять не так уж много времени.
- Во-первых, у Украины есть история реформ и взаимодействия с альянсом. Как рассказал Чернев, начиная с 2008 года Киев выполнял ежегодные национальные программы, результаты которых в конце года оценивались представителями НАТО.
- Во-вторых, с началом полномасштабной войны, Украина уже де-факто начала интегрироваться в НАТО. Украинскую армию переводят на западное вооружение, десятки тысяч солдат и офицеров прошли тренировки по стандартам НАТО, улучшилось взаимодействие со странами-членами НАТО.
Де-факто мы уже можем считаться членами НАТО. Де-юре это нужно закрепить на бумаге, для чего необходима ратификация в 30 парламентах стран-членов. Бюрократические моменты займут некоторое время. Это может затянуться на месяцы,
– сказал Чернев.
"Надеемся на особое отношение"
Народный депутат напомнил, что в 1997-2004 годах открылось окно возможностей для вступления в НАТО для страны Восточной Европы и Балтии.
"Будем откровенны. Думаю, что Румыния и Болгария были приняты авансом и в НАТО, и в ЕС. Для них снизили проходной барьер", – отметил Чернев.
Он добавил, что сейчас есть окно возможностей для Украины.
Мы можем надеяться на особое отношение со стороны стран-членов НАТО. Мы сможем дотянуть определенные процедуры уже после получения членства,
– предположил нардеп.
Егор Чернев рассказал, каким может быть вступление государства в альянс: смотрите видео
Украина на пути к членству в НАТО: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 30 сказал, что на заседании СНБО было решено подать срочную заявку на членство в Североатлантический альянс .
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что вхождение нашего государства в альянс уже происходит – мы углубляем сотрудничество по вопросам обороны.
- Президент Зеленский также обратился в альянс с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности , пока государства договора достигают консенсуса.