"В США сделали все по максимуму": Кулеба объяснил, почему визит Зеленского в США уникален

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетил США. Все цели визита были поражены на 100%.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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"Это действительно на моей памяти был уникальный визит. Я уже многое их в своей жизни пережил. Однако впервые нам не пришлось ничего дополнительно просить у американцев в плане программы визита. Они сами сделали все по максимуму. Я такого не помню", – сказал Кулеба.

Визит был нужен и для Украины, и для США

Министр отметил, что, как правило, украинская делегация борется за каждый элемент, за каждую встречу и формат. Однако 21 декабря США сразу предоставили все, что могли.

Это свидетельствует, что не только Украине нужен был этот визит, чтобы поблагодарить США и американский народ, которые сделали для нас в этой войне. Америка тоже сделала все, чтобы поздравить Зеленского и показать, какого сильного союзника и друга имеет Украина, – рассказал Кулеба.

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