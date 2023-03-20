Вел себя как 9-летний: каким на самом деле был визит Путина в Мариуполь

Визит российского президента Владимира Путина в Мариуполь проходил в условиях тщательной секретности и конфиденциальности. Вместе с российским диктатором приехали и "актеры массовки".

Об этом в эфире 24 канала заявил российский бизнесмен и оппозиционер Евгений Чичваркин. Он добавил, что даже в таких условиях Путин боялся возможных покушений на себя.

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Путин приехал с массовкой

По мнению Чичваркина, Путин на самом деле ездил в Мариуполь на бронепоезде, а не прибыл на вертолете, как это растиражировали российские СМИ. Его визит был попыткой убедить местных и россиян, что "это все наше и Россия здесь навсегда, мы будем заботиться о вас".

"Приехал ночью. Снял несколько сюжетов, как он управляет автомобилем. Он вообще любит на машинках покататься, разнообразную технику: танчики, самолетики. Он как 9-летний подросток из семьи, которая не может позволить себе нормальные игрушки", – заявил он.

Евгений Чичваркин о поездке Путина в Крым и Мариуполь: смотреть видео

По словам Чичваркина, вместе с Путиным приехала группа "актеров массовки", которые помогали снять хорошую картинку для телевидения. Сюжет и подробности визита были изложены в СМИ только после того, как он покинул оккупированную территорию.

Цинизм в крови местных

Чичваркин заметил, что Путин осмотрел только восстановленные дома. Этим строительством занимается заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Об этом даже расследование российского Фонда борьбы с коррупцией.

Пилит деньги, обворовывают сами себя, восстанавливая разрушенные города,

– добавил оппозиционный бизнесмен.

Он добавил, что даже в таких условиях, когда часть мариупольцев депортировали в Россию, а другую часть запугали, среди местных есть те, кто охотно избавился бы от Путина. Именно поэтому его визит был постановкой от начала до конца.

"Безусловно, они найдут тех, кто будет доволен происходящим в их городе. А затем депортированных детей мариупольцев выставят в Лужинках на "путинге" (митинг в поддержку Путина - 24 канал) и покажут как трофеи", – подчеркнул Чичваркин.

Зачем Путин приезжал в оккупированные Крым и Мариуполь