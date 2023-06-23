Крымский мост может быть разрушен за три дня, – Свитан назвал условие

Ныне начались разговоры о том, что США и Украина активизировались для того, чтобы уже в 2023 году ВСУ получили истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Хотя еще раньше министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина получит эти самолеты не раньше 2024 года.

Но если будет решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, то уже через несколько дней они могут быть в Украине. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Могут быть отстреляны и уничтожен тот же Крымский мост. Три дня всего надо, если постараться. Через три дня ATACMS могут разрушить Крымский мост после принятия решений", – предположил Свитан.

Но чтобы отстреливать эти дальнобойные ракеты, Украине хватает высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Задание выполнять будет можно

К примеру, на аэродроме в Староконстантинове в 2018 году уже были истребители F-15. Тогда американские пилоты прилетали туда на учебу. Оккупанты атаковали этот аэродром в конце мая 2023 года. Тогда в Воздушных Силах призвали не драматизировать ситуацию и заявили, что боеспособность там будет восстановлена. Пытались россияне туда попасть и 23 июня, но силы ПВО уничтожили все ракеты.

"Он (аэродром – 24 Канал) прикрыт, значит, там можно выполнять боевые задания в полном объеме", – отметил военный эксперт.

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Как можно усилить военный потенциал

Чтобы подготовить украинских лётчиков по стандартной программе, нужно от 3 до 4 месяцев. А по ускоренной – нужно всего 2 месяца.

"Если сейчас, допустим, будет принято решение о передаче F-16, в конце лета сможем их увидеть на базе и в работе на линии фронта", – сказал лётчик-инструктор.

Впрочем, инженерский состав придется обучать до полугода, не меньше. Однако, например, иностранные граждане могут присоединиться к Интернациональному легиону. Украина может принять инженеров, техников из других стран.

"Они станут комбатантами и будут выполнять боевые задания инженеров и учить наших инженеров на нашей земле", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Если будет такая возможность в конце лета, тогда украинской армии, которая к тому времени будет уже подходить к Крыму, во время наступления будет добавлен достаточно значительный военный потенциал.

А если с соответствующей подготовкой, то этими самолетами можно будет, по крайней мере, начать работать по высотам Донбасса. По тем повышениям, чем сейчас занимаются российские войска,

– добавил Роман Свитан.

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