С какими болезнями признают непригодным к службе и не мобилизуют: полный перечень
В Украине продолжает действовать военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. Следовательно, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу.
- 1Инфекционные и паразитарные болезни
- 2Новообразования и онкологические заболевания
- 3Болезни крови и кроветворных органов
- 4Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ
- 5Расстройства психики и поведения
- 6Болезни нервной системы
- 7Болезни глаза
- 8Болезни уха
- 9Болезни системы кровообращения
- 10Болезни органов дыхания
- 11Болезни органов пищеварения
- 12Болезни кожи и подкожной клетчатки
- 13Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- 14Болезни мочеполовой системы
- 15Пороки развития и хромосомные нарушения
- 16Травмы, отравления и последствия действия внешних причин
Однако некоторые военнообязанные являются непригодными к службе из-за болезней. Полный перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют определен в приказе Министерства обороны Украины Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года. Поэтому, с какими болезнями не мобилизуют и признают непригодным к службе, – передает 24 Канал.
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Инфекционные и паразитарные болезни
- активный туберкулез легких с выделением микобактерий или при наличии распада легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;
- тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;
- болезнь, обусловленную ВИЧ, клиническая стадия IV, с иммунной декомпенсацией.
Также не мобилизуют тех, кто имеет инфекции, передающихся половым путем, – сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и тому подобное. Такие лица получают отсрочку на время лечения. Это касается и других вирусных инфекций, с которыми можно получить отсрочку на время лечения.
Новообразования и онкологические заболевания
Не мобилизуют тех, кто имеет онвологические заболевания со значительным нарушением функций организма:
- первичные (вторичные) злокачественные новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;
- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, и миелодиспластический синдром, которые быстро или медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;
- доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.
Болезни крови и кроветворных органов
Непригодными к военной службе считают тех, кто имеет следующие болезни крови:
- все виды анемий;
- нарушение свертываемости крови;
- пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);
- геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
- агранулоцитоз;
- болезни селезенки;
- нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ
- болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);
- сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;
- патологии других эндокринных желез;
- истощение вследствие недостаточного питания;
- ожирение;
- функциональная гипербилирубинемия;
- липоматоз и тому подобное.
Расстройства психики и поведения
- все виды деменции, органический амнестический синдром органический амнестический синдром;
- расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
- невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, которые не вызывают зависимость);
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
- расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции и т.д;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Болезни нервной системы
- воспалительные болезни центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие болезни ЦНС, (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
- эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
- болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), быстро прогрессирующие.
Болезни глаза
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или снижением зрительных функций, что прогрессирует (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.д.);
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;
- слепота одного или обоих глаз;
- отсутствие одного или обоих глазных яблок.
Болезни уха
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- двустороннее тяжелое и глубокое (3 – 4 степени) нарушение слуховой функции;
- глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на второе;
- двусторонняя тяжелая тяжелая тугоухость, прогрессирующая;
- тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.
Болезни системы кровообращения
- сердечная недостаточность II-Б – III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
- цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);
- болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
- болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
- приобретенный артериовенозный свищ;
- наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
- болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, последствия хирургических вмешательств).
Болезни органов дыхания
- стенозы гортани;
- парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии;
- хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и т.д.);
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Болезни органов пищеварения
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
- неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие);
- все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).
Болезни кожи и подкожной клетчатки
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обыкновенная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
- инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
- воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидные артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
- системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасциит и т.д.);
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
- болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
- приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
- двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная кукса нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
- болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искривление, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражения межпозвоночных дисков и другие).
Болезни мочеполовой системы
- почечная недостаточность IV – V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных болезней почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);
- болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);
- воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);
- невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематосальпинкс, полипы женских половых органов, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).
Пороки развития и хромосомные нарушения
- врожденные пороки развития нервной системы;
- врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденные пороки развития системы кровообращения;
- врожденные пороки развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- целиакия;
- врожденные пороки развития половых органов;
- врожденные пороки развития мочевой системы;
- врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Травмы, отравления и последствия действия внешних причин
Основанием для полной непригодности к военной службе являются последствия воздействия внешних травмирующих факторов со значительными нарушениями функций:
- любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
- термические и химические ожоги, отморожения, тепловой удар;
- баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
- поражение молнией, электрическим током;
- воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
- токсическое действие микроорганизмов I – II групп патогенности;
- отравление лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).