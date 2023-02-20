С какими болезнями позвоночника освобождают от мобилизации: полный перечень
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 20 мая 2023 года. Однако определенную категорию лиц не призывают на службу. Вывод о непригодности делает военно-врачебная комиссия.
С какими болезнями позвоночника освобождают от мобилизации, рассказывает 24 Канал.
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Список болезней позвоночника, с которыми не мобилизуют
Перечень болезней, с которыми освобождают от мобилизации и прохождения военной службы, определен в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Так, к болезням позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать, относятся:
- болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
- кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- переломы позвоночника на любом уровне;
- перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II – III стадий (смещение тел позвонков более чем на 3 миллиметра во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, последиагностическим, компрессионным трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
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Какие еще болезни являются основанием для освобождения от мобилизации
Также от общей мобилизации освобождают лиц, имеющих тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии; ювенильный артрит, подагру, подагру Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.
Кроме того, основанием для освобождения от призыва является тяжелая форма приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, вызывающие тяжелые нарушения двигательных функций.
На службу в армию также не берут граждан с ампутированными конечностями до определенного уровня, а еще тяжелыми формами болезней позвоночника.
Степень вашей пригодности будет определяться, соответственно, в связи с применением того или иного пункта Положения о военно-врачебной экспертизе,
– отметила адвокат Марина Бекало.