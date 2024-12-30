Украинско-польские отношения в 2025 году: путь к партнерству или новое испытание

2024 год хоть и не повторил предыдущий по уровню высокого кризисного состояния украинско-польских отношений, все же стал годом испытаний для Киева и Варшавы. Ведь, несмотря на существование общего врага в виде России и задекларированную поддержку Украины на международной арене, между Украиной и Польшей нередко пробегали тени недоразумений.

Каким оказался уходящей год для обоих государств? Чего ожидать в 2025-м – взаимного укрепления союзнического духа или усиления противоречий? Читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Протесты на границе: экономика или политика?

Сложности в отношениях проявились уже в начале 2024 года, когда польские перевозчики устроили масштабные акции протеста на границе с Украиной. Формально причиной стало несправедливое, по мнению польской стороны, распределение разрешений для украинских водителей на осуществление международных перевозок.

Участники блокады обвиняли Киев в "конкурентных манипуляциях", но многие эксперты назвали эти протесты частью политической игры, призванной поднять градус напряженности. Казалось бы, парламентские выборы в Польше завершились, сформировалось новое правительство, а вместе с тем должна была бы состояться нормализация отношений с Украиной.

Впрочем, избирательный марафон не был завершен. В начале года впереди еще были местные выборы и выборы в Европейский парламент, что быстро переключило внимание польских политических кругов на новую борьбу. Поэтому первая его половина стала периодом, когда экономические и другие вопросы стали политическими, с превращением их в инструменты для получения электоральных дивидендов.

Протесты фермеров и автоперевозчиков показали, что, несмотря на поддержку Украины, Польша готова ставить на первый план собственные интересы – даже способом, который может осложнить экономическое сотрудничество. Еще тревожнее то, что проблема якобы локального характера быстро превратилась в "лакмусовую бумажку" состояния отношений в целом.

Эксгумация как политический козырь

Еще одним камнем преткновения стал вопрос эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Польские власти неоднократно давили на Украину, требуя предоставить разрешение на проведение работ. В ответ Киев апеллировал к принципу взаимности, указывая на необходимость упорядочения украинских захоронений в Польше, которые были разрушены или повреждены вандалами.

Эта тема стала удобным инструментом для политических манипуляций, особенно накануне выборов в Польше. Для правых сил, таких как "Право и справедливость" ("ПиС"), тема Волыни всегда была эмоциональным идеологическим инструментом. Именно во время правления этой партии, особенно в течение первых лет правления, отношения с Украиной в контексте исторических вопросов приобрели небывалый обостренный масштабный и недобрососедский характер.

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Для центристской "Гражданской платформы" Дональда Туска эта проблема раньше не была столь политически чувствительной. Однако в последнее время такой становится, особенно с приближением еще одной избирательной кампании – президентской. Уже неоднократно те или иные представители этой политсилы или нынешней правительственной коалиции спекулировали на теме исторической политики: премьер-министр Туск, глава МИД Радослав Сикорский, министр нацобороны Владислав Косиняк-Камыш и некоторые другие.

Попытки Варшавы использовать эксгумацию как рычаг давления на Киев создавали впечатление шантажа. Это лишь добавило раздражения в украинском обществе, которое обычно ожидает от Польши партнерской позиции, а не исторических упреков.

На этом фоне не менее громкой стала риторика отдельных польских политиков по блокированию вступления Украины в Европейский Союз. Хотя Варшава постоянно подчеркивает поддержку европейской интеграции Украины, в кулуарах хватает заявлений о том, что Польша может использовать этот вопрос для давления. Причины традиционные: от экономической конкуренции до требований уважения к польским историческим нарративам.

Бесспорно, подобная тактика сводится к геополитической игре, где каждая сторона пытается максимально защитить свои интересы.

Впрочем, Украине такая игра обходится дорого. Ведь любые намеки на возможное блокирование ее евроинтеграции лишь подыгрывают Москве, которая стремится посеять раздор между народами.

Особенно это вселило тревогу накануне председательства Польши в Совете ЕС. И хотя одним из приоритетов Варшавы будет опека темпами и качеством процесса расширения Европейского Союза, в частности достижения прогресса в Украине, президентская предвыборная кампания, которая придется как раз на полугодовой период польского председательства, может преподнести немало "сюрпризов".

Если говорить о политике памяти, в конце ноября Украина в вопросе разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии сделала шаг навстречу Польше, о чем министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский сделали совместное заявление. В Варшаве положительно оценили такой жест Киева, что дает надежду на взаимопонимание.

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Что ждет украинско-польские отношения?

Нынешние польские местные выборы и выборы в Европарламент, как и прошлогодние парламентские выборы, показали, что политические силы и отдельные политики в Польше готовы использовать "украинскую карту" для достижения своих целей. Это касается и власти, и оппозиции.

Между тем президентские выборы 2025 года, где ключевой фигурой от власти станет мэр Варшавы Рафал Тшасковский, могут стать еще большим вызовом для отношений с Украиной. "Гражданская платформа", стремясь доказать свою эффективность, может прибегнуть к "жестким заявлениям" во внешней политике, в частности в отношении Киева.

Даже если Тшасковский победит, он вынужден будет считаться с сильной оппозицией в виде "Права и справедливости". Это означает, что спорные с Украиной вопросы так или иначе останутся на повестке дня.

Если же к власти снова вернется партия Ярослава Качинского, влияние которой остается весомым даже во время пребывания в оппозиции, или по крайней мере на президентских выборах победит связанный с ней глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, Украина рискует оказаться в ситуации, когда ее постоянно будут шантажировать чувствительными вопросами. Даже если сейчас вырисовываются положительные сдвиги по их решению.

2025 год может стать годом новых испытаний для украинско-польских отношений. Киеву важно не допустить, чтобы эти сложности переросли в кризис. Для этого необходимо активизировать диалог на уровне правительств и общественных организаций, наработать общие подходы к непростым темам, глубже исследовать международный опыт и тому подобное.

Для Варшавы же критически важно понять, что союз с Украиной является стратегически выгодным в противостоянии с агрессивной Москвой. Но смогут ли польские политики подняться над внутренней борьбой за власть – вопрос остается открытым.

Конечно, 2024 год был свидетелем многих положительных эпизодов в двусторонних отношениях. Киев и Варшава остаются надежными партнерами, а украинский и польский народы поддерживают друг друга.

Однако политические события порождают или могут породить новые вызовы и испытания, которые нередко становятся катализаторами ухудшения отношений. Есть надежда, что грядущий год все же будет лучшим для обеих стран и их взаимопонимания.