Будет очень трудно, - Подоляк рассказал о следующих месяцах войны

Большая война России против Украины продолжается уже два года. С начала полномасштабного вторжения люди объединились и были поражены отпором, который дали ВСУ россиянам. Однако сейчас людям становится сложнее в эмоциональном смысле.

Стоит понимать, что дальше может не быть легче, ведь победа не дастся легкой ценой. Советник председателя ОП Михаил Подоляк подробнее рассказал в разговоре с 24 Каналом о том, чего ждать в последующие месяцы.

Посмотрите также Россияне начали масштабное наступление на новом направлении: как за неделю изменилась карта фронта

Каким будет следующий месяц в войне

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил о том, что следующие полтора месяца еще будет продолжаться наступление России. Примерно в начале апреля оккупанты будут вынуждены взять перерыв. Тогда же контрнаступление должны были бы начать Вооруженные Силы Украины.

Вместе с тем в Евросоюзе сообщили, что боеприпасы для Украины будут в марте. Однако говорится не о тех объемах, которые обещали ранее – ВСУ передадут 525 тысяч снарядов.

Следующий месяц точно будет такой, как и до этого, потому что Россия все же продолжает давить на Донецком направлении, концентрирует определенный ресурс. Но это существенно не влияет вообще на то, что происходит в рамках войны в целом,

– отметил Михаил Подоляк.

В то же время в Украине появятся другие, новые возможности для противостояния с Россией, которых не было раньше. Это, свою очередь, даст хорошие результаты

"Понимание, что количество можно победить только качеством инструментов, которые ты используешь, точно есть. Эти переосмысления сейчас как раз масштабируются. Я думаю, что будут продуманы сценарии, которые будут иметь другой вид, чем в 2023 году. И они приведут к существенным положительным последствиям", – подчеркнул Подоляк.

Чего ждать дальше

Вместе с тем следует понимать, что в дальнейшем ситуация будет оставаться сложной, что будет влиять на морально-психологическое состояние украинского общества.

Будет ли нам с вами легче до конца войны? Нет. Будет тяжело, потому что такого психоэмоционального состояния, адреналинового эффекта "вау", который был в начале войны, дальше уже не будет. Будет очень сложно, будет много тяжелых вопросов, разочарований,

– отметил советник председателя ОП.

Нельзя, однако, сказать, что украинцев ждут только такие негативные эмоции. Конечно, на поле боя и в стране будет происходить много мотивационного, что будет вдохновлять двигаться дальше.

"Я точно уверен, что у нас есть огромный каркас, построенный волей большого количества людей, которые точно понимают, как эта война должна закончиться. В этой войне не может быть компромисса. Люди, даже несмотря на то, что они могут иметь определенные разочарования, все равно будут идти в том направлении, в котором идут с первого дня войны. И это большое количество людей на разных направлениях, не только военнослужащие, но и те, кто работают в тылу, волонтеры, доведут эту войну до конца", – подытожил Подоляк.

Война в Украине: последние новости