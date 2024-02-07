Будет очень трудно, - Подоляк рассказал о следующих месяцах войны
Большая война России против Украины продолжается уже два года. С начала полномасштабного вторжения люди объединились и были поражены отпором, который дали ВСУ россиянам. Однако сейчас людям становится сложнее в эмоциональном смысле.
Стоит понимать, что дальше может не быть легче, ведь победа не дастся легкой ценой. Советник председателя ОП Михаил Подоляк подробнее рассказал в разговоре с 24 Каналом о том, чего ждать в последующие месяцы.
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Каким будет следующий месяц в войне
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил о том, что следующие полтора месяца еще будет продолжаться наступление России. Примерно в начале апреля оккупанты будут вынуждены взять перерыв. Тогда же контрнаступление должны были бы начать Вооруженные Силы Украины.
Вместе с тем в Евросоюзе сообщили, что боеприпасы для Украины будут в марте. Однако говорится не о тех объемах, которые обещали ранее – ВСУ передадут 525 тысяч снарядов.
Следующий месяц точно будет такой, как и до этого, потому что Россия все же продолжает давить на Донецком направлении, концентрирует определенный ресурс. Но это существенно не влияет вообще на то, что происходит в рамках войны в целом,
– отметил Михаил Подоляк.
В то же время в Украине появятся другие, новые возможности для противостояния с Россией, которых не было раньше. Это, свою очередь, даст хорошие результаты
"Понимание, что количество можно победить только качеством инструментов, которые ты используешь, точно есть. Эти переосмысления сейчас как раз масштабируются. Я думаю, что будут продуманы сценарии, которые будут иметь другой вид, чем в 2023 году. И они приведут к существенным положительным последствиям", – подчеркнул Подоляк.
Чего ждать дальше
Вместе с тем следует понимать, что в дальнейшем ситуация будет оставаться сложной, что будет влиять на морально-психологическое состояние украинского общества.
Будет ли нам с вами легче до конца войны? Нет. Будет тяжело, потому что такого психоэмоционального состояния, адреналинового эффекта "вау", который был в начале войны, дальше уже не будет. Будет очень сложно, будет много тяжелых вопросов, разочарований,
– отметил советник председателя ОП.
Нельзя, однако, сказать, что украинцев ждут только такие негативные эмоции. Конечно, на поле боя и в стране будет происходить много мотивационного, что будет вдохновлять двигаться дальше.
"Я точно уверен, что у нас есть огромный каркас, построенный волей большого количества людей, которые точно понимают, как эта война должна закончиться. В этой войне не может быть компромисса. Люди, даже несмотря на то, что они могут иметь определенные разочарования, все равно будут идти в том направлении, в котором идут с первого дня войны. И это большое количество людей на разных направлениях, не только военнослужащие, но и те, кто работают в тылу, волонтеры, доведут эту войну до конца", – подытожил Подоляк.
Война в Украине: последние новости
- Россияне утром 7 февраля в очередной раз массированно обстреляли Украину. Взрывы и попадания фиксировали в частности в Киеве, Николаеве, Харькове и на Львовщине. К сожалению, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Заметим, что во время обстрелов российская ракета приблизилась к границам Польши.
- Между тем на фронте ситуация остается сложной. В частности, россияне сосредоточились на задаче окружить Авдеевку. Для этого не жалеют ни сил, ни средств. За минувшие сутки 6 февраля ВСУ отбили 45 вражеских атак на этом направлении, не позволяя оккупантам достичь цели.
- Однако у украинских военных есть успехи на Левобережье Херсонщины. Там происходит успешная ликвидация живой силы и техники врага. Более того, российское командование даже способствует этому, отправляя в бои пешие группы без техники.