Не только революция: какими победами запомнился 2004 год в Украине

В Википедии вышла первая статья на украинском, украинцы ликовали, переживая небывалую гордость за украинский бокс, футбол и "Дикие танцы". Чем запомнился 2004 год кроме оранжевой революции – в новой серии "Украина 30".

2004 год в Украине – это прежде всего Оранжевая революция. Однако страна переживала и другие выдающиеся моменты. В мире также хватало исторических мгновений. После 11 сентября 2001 года еще больше обострились экстремистские движения.

Первая часть Оранжевая революция, покушение на Ющенко и музыкальные заробитчане: знаковые события 2004 года

Европа пострадала от массовых терактов

Так Алькаида 2 марта во время шиитского праздника Ашура в Ираке осуществила массовые теракты. Почти 200 человек погибло. Еще полтысячи получили травмы. Менее чем за 2 недели экстремисты добрались до Европы.

В Мадриде в марте 2004 года взорвали 4 пригородных электропоезда. Погиб 191 человек. Более 2 тысяч человек получили ранения. Среди жертв было двое украинцев. Ответственность на себя взяли исламисты. Теракт в Мадриде до сих пор считают самым масштабным в этой стране.

Самый масштабный теракт в Мадриде: смотрите видео АР

Шокирующий теракт в России

За пол года до этого, 1 сентября, трагедия пришла в Россию. Во время первого звонка в Беслане террористы захватили и заминировали школу. Ничего умнее Кремль не придумал, чем вооружиться методами борьбы их царя-КГБиста.

После трех дней российские власти начали штурм школы. 334 человека погибли. Более половины из них дети. 8 сотен получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя чеченский боевик Шамиль Басаев и его бойцы.

Путин о намерениях остановить террористов: смотрите видео "5 канала"

Владимир Путин, которого потерпевшие считают виновником трагедии, на Беслане выбил себе политические дивиденды. Например, отменил выборы губернаторов. С тех пор руководителей областей назначает Кремль.

Читайте также Чем Порошенко и Зеленский занимались в 1999 году: победы и достижения 8 лет Независимости

Попытки показать протест украинцев против узурпации власти "проплаченным переворотом" – это была еще одна головная боль Кремля. Однако здесь ничего не получилось. Демократия в 2004 году победила.

Украина заняла первое место на Евровидении

Еще одной причиной для радости и гордости за своих стало участие Украины в международном песенном конкурсе Евровидение. Для Украины участие в Евровидении в 2004 году было лишь вторым. Годом перед тем Александр Пономарев занял 14 место.

Руслана в Стамбул повезла трембиты, гуцулию и дикие танцы. Музыку к песне написала сама певица. Карпатские мотивы и безумная энергетика украинки действительно покорила и Стамбул, и Европу в целом.

Невероятное выступление Русланы на Евровидении: смотрите видео

Певица собрала 280 баллов и заняла первое место в песенном конкурсе. Максимальные 12 баллов Украине дали 8 стран, в частности, хозяева турки и даже агрессивный сосед.

В мире появился фейсбук

4 февраля 2004 года перевернулся мир коммуникаций. В Гарварде студенты залипли в свои компьютеры. Именно тогда началась новая эра соцсетей. Марк Цукерберг запилил фейсбук. Это еще одна из самых популярных и самых дорогих интернет-компаний.

Рекомендуем Убийство Гонгадзе, закрытие ЧАЭС и трагедия в Броварах: чем запомнилась Украина в 2000 году

Украина также имела свои цифровые победы. В 2004 году Википедия немного стала украинской. На соловьиной вышла первая статья об атоме. Крошечная доля для человечества, стала гигантским скачком для развития украиноязычного научного контента. Автор статьи Юрий Коваль. На сегодня Википедию пополнили более миллиона статей. И по этому показателю мы 17 в мире.

Убийство Кирпа

Однако не только победами 2004 год ознаменовался в истории Украины. В первый день после Оранжевой революции Украину шокировала очередная резонансная смерть. Страна потеряла одного из самых известных политиков.

27 декабря 2004 года с огнестрельным ранением нашли Георгий Кирпа. Министра транспорта, бывшего руководителя Укрзализныци. Вообще в Кирпы был имидж реформатора железной дороги.



В 2004 году убили украинского министра / Фото архива "Фотографии старого Львова"

Одна из версий – убийство по экономическим мотивам. Укрзализныця того времени – это государство в государстве. А Кирпа с его авторитарными методами многих не устраивал. О его совещаниях ходили легенды.

Именно чиновнику приписывают это крылатое выражение: "Знаете ли вы, что правит миром? Страх и деньги. Деньги мои, страх – ваш". Предупреждение Кирпе оставляли и раньше. В 1997 году из-за трения вокруг Львовского вокзала против Кирпы даже был устроен теракт – под окнами офиса Кирпы однажды был устроен взрыв автомобиля.

Читайте больше "Украина без Кучмы" и катастрофа самолета Ту-154: 2001 год стал периодом небывалых скандалов

Еще раньше злоумышленник проник в кабинет Кирпы и на столе оставил кучу фекалий. Министра транспорта обвиняли в том, что вагоны Укрзализныци миллионы возили в карманы самого Кирпы. Например, подвижной состав госпредприятия предоставляли частным фирмам Януковича, Пинчука и своего сына.

Кирпа могли убить из-за политики

Другая версия убийства – политическая. Кирпа полез туда, куда не надо. Георгия Кирпа называли правой рукой президента. Именно его, а не Януковича, считали наиболее вероятным преемником Кучмы.

С "донецкими" у Кирпы был конфликт. Хотя именно его на выборах поддержал министр и его партия "Возрождение". По официальной версии все же причина смерти – самоубийство. Есть свидетельства, что он находился в депрессивном состоянии и очень из-за этого переживал.

Интересно Янукович – отец мемов: почему Кучма привел к власти вора шапок в 2002 году

И переживать действительно было за что. Выстрел в голову осуществили на следующий день после третьего тура, который принес победу Виктору Ющенко. Кирпа всячески же помогал Януковичу.

О жизни Георгия Кирпа: смотрите документальный фильм

Разве слепой не видел, как железная дорога возила эшелоны открепников, наблюдателей и титушок, которые голосовали за кандидата власти. Однако после смерти Кирпы оказалось, что несмотря на помощь Януковичу, министр транспорта способствовал и Оранжевой революции. Он предоставил поезда для перевозки демонстрантов.

Оглушительный успех футболиста Шевченко

2004 год подарил массу побед для украинских спортсменов. Зажигали абсолютно в разных соревнованиях. Футбол, бокс, а еще олимпиада.

Если в 2003 году именно решающий удар Андрея Шевченко принес победу Милану в Лиге Чемпионов, то в 2004 году украинец уже сам получил главную индивидуальную футбольную награду. Он стал обладателем "Золотого мяча".

Шевченко рассказал о награде: смотрите видео

Впоследствии Шевченко привез награду и в Киев, символически сев на лавочку возле памятника учителю Валерию Лобановскому. Сейчас трофей могут увидеть все желающие, правда придется путешествовать в Италию.

Виталий Кличко получил пояс чемпиона

Шевченко стал третьим украинцем, которому покорилась главная индивидуальная футбольная награда. Ранее "Золотого мяча" вручали Олегу Блохину, а также Игорю Беланову.

И в 2004 году жили не только футболом, поклонники бокса тоже имели причину для торжеств. Виталий Кличко стал обладателем самого престижного чемпионского пояса WBC. В титульном бою Кличко старший одолел техническим нокаутом в 8 раунде Корри Сандерса.

Таким образом взяв реванш у южноафриканца брата. Корри нокаутировал Владимира в 2003 году. Виталий дальнейшем продолжит покорять ринг боксерский. А потом еще и достигнет успехов на ринге политическом.

Обратите внимание Попытки России захватить Тузлу, режим Хусейна и утверждение гимна: чем запомнился 2003 год

Корри Сандерс мужественно защищая своим телом дочь умрет на родине в 2012 году. В ресторан, где находился боксер с семьей, напали грабители и начали стрельбу.

Об успехах украинских олимпийцев в 2004 году – узнавайте в программе.

Полный выпуск программы "Украина 30" о 2004 годе на 24 канале: смотрите видео